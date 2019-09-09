Mandatos de Adeudo Directo SEPA

Última ediciónene 20203 min de lectura
Antes de empezar a realizar cobros a través del Adeudo Directo SEPA, tu cliente tendrá que autorizarte mediante un mandato.
Este proceso y el contenido mismo de los mandatos está sujeto a unas disposiciones estrictas, obligatorias para que el mandato sea válido. De no serlo, no dispondrás de la autorización necesaria para realizar los cobros, por lo que es importante asegurarse de hacerlo bien.
Esta guía te orientará para establecer tú mismo, o a través de Gocardless, mandatos de Adeudo Directo que cumplan con los requisitos SEPA. Quizá también te interese leer nuestras guías de gestión de mandatos , establecer un Adeudo Directo SEPA y realizar cobros por Adeudo Directo SEPA.
¿Qué es un mandato de Adeudo Directo SEPA?
Un mandato de Adeudo Directo SEPA es la autorización que concede el cliente para realizar cobros futuros en cualquier momento en su cuenta bancaria denominada en euros (con notificación previa).
Cada mandato debe incluir ciertas formulaciones jurídicas obligatorias e información imprescindible (como se especifica aquí).
Estas formulaciones determinan las condiciones de reembolso del esquema de Adeudo Directo SEPA correspondiente. Consulta nuestra guía sobre protección a los clientes SEPA para obtener más información.
A menudo, los clientes necesitan un calendario de pagos concreto, como en el caso de las suscripciones fijas. El procedimiento de notificación previa de un mandato de Adeudo Directo SEPA protege contra los cobros obtenidos por error o de manera fraudulenta.
Autorizar un mandato
Para autorizar un mandato, tu cliente tiene que completar un formulario de autorización de Adeudo Directo SEPA. Se puede hacer de tres maneras:
Papel: un formulario de mandato en papel que el cliente debe rellenar y entregar.
Digital: un formulario de mandato digital que el cliente puede rellenar a través de un canal electrónico.
E-Mandato: un formulario de mandato que el cliente puede rellenar a través de un canal electrónico en su banca por Internet. Es un servicio opcional y aún no lo ofrece ningún banco.
Mandato en papel
El contenido (pero no el diseño) de los mandatos de Adeudo Directo SEPA en papel está estrictamente controlado. En nuestra guía Contenido obligatorio de los mandatos se especifica la información y el contenido que no puede faltar.
El cliente debe rellenar todos los campos obligatorios del pagador, incluso si ya ha proporcionado esa información en otra documentación.
Una vez que el cliente haya rellenado el formulario en papel y te lo haya devuelto, se te solicitará que conviertas a datos electrónicos la información en el mandato firmado.
Una vez traspasado, tendrás que enviarla a los bancos en cada cobro (ver enviar mensajes a los bancos abajo). Es necesario conservar el formulario de autorización de Adeudo Directo SEPA en papel como prueba de la autorización, o el documento original o bien una copia digitalizada, conforme a los requisitos legales nacionales.
Mandato digital
Igual que en el caso de los mandatos en papel, el contenido (pero no el diseño) está estrictamente controlado. Aquí puedes ver un formulario de autorización de ejemplo que cumple con los requisitos SEPA.
Tras rellenarlo, es necesario firmar el mandato con un método de firma jurídicamente vinculante.
Una vez rellenado y en poder del comercio, hay que enviárselo a los bancos (consulta la sección siguiente). No existe una versión física del mandato para su almacenamiento. No obstante, hay que extraer los datos pertinentes y almacenarlos electrónicamente, para enviarlos, con cada cobro, a la entidad.
Mandatos electrónicos o E-Mandato
Los mandatos electrónicos son un servicio opcional presentado por el esquema de Adeudo Directo SEPA. Ofrecen una mayor seguridad que los mandatos en papel y digital, no obstante, su presencia sigue siendo relativamente escasa en el mercado. Actualmente, ningún banco ofrece este servicio en España.
Los mandatos electrónicos utilizan las credenciales bancarias online de los clientes y, por tanto, se generan de manera distinta a los mandatos en papel y electrónicos. En el diagrama siguiente encontrarás un breve resumen del proceso de establecimiento de un mandato digital.
Enviar un mandato de Adeudo Directo SEPA a los bancos
Una vez que el cliente ha autorizado un mandato de Adeudo Directo SEPA, hay que enviarlo al banco del cliente, para que disponga de él y se puedan realizar cobros futuros.
Los envíos al sistema bancario se realizan directamente al banco a través de un archivo XML que contiene los datos del mandato. Encontrarás más información disponible sobre el proceso de envío en nuestra sección para enviar mensajes a los bancos.
Una vez enviado a los bancos, el mandato de Adeudo Directo SEPA estará activo cuando se realize el primer cobro (ver Plazos). A partir de ese momento, puedes empezar a realizar cobros y, por cada vez, tendrás que enviar los datos del mandato.
Si algo sale mal durante el proceso de configuración, recibirás un mensaje de alerta del banco (ver Mensajes de los bancos). Si deseas más información sobre cómo enviar un mandato de Adeudo Directo a los bancos, puede que te resulte útil nuestra guía para enviar mensajes a los bancos.
Mandatos de Adeudo Directo SEPA a través de GoCardless.
GoCardless proporciona un flujo optimizado para que tus clientes generen nuevos mandatos de Adeudo Directo SEPA online:
Tu propia página de pago. GoCardless proporciona un formulario online alojado con seguridad en el que puedes incluir tu marca (para ver un ejemplo, haz clic aquí). Además, GoCardless Pro permite diseñar tus propias páginas.
Gestionamos tus mandatos por ti. Guardamos con seguridad los mandatos en formato electrónico en nuestro servidor, conforme a la normativa de Adeudo Directo SEPA. Podrás recuperarlos fácilmente a través de nuestro panel de control o nuestra API.
El envío de mandatos se realiza en tu nombre. Simplemente solicita fondos a través del panel de control o la API de GoCardless. GoCardless enviará los datos del mandato correspondiente con cada cobro.
Para obtener más información acerca de los cobros de Adeudo Directo SEPA, o si estás interesado en GoCardless, echa un vistazo a nuestra página de GoCardless España.
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