Hacemos fáciles los pagos recurrentes

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Crea una cuenta en cuestión de minutos y realiza cobros por domiciliación bancaria. Es la solución perfecta para aceptar tanto pagos únicos como habituales de importes fijos o variables.
Olvídate de las facturas vencidas. Una vez el cliente crea una cuenta, puedes realizar cobros y conciliar pagos en el mismo día de su vencimiento. Y todo de manera automática. Además, puedes gestionar los cobros utilizando nuestro panel de control o tu propio software de facturación.
Crea planes flexibles de pago recurrente que se adaptan a tu negocio. Acepta pagos por domiciliación bancaria en tu página web o enviando a tus clientes un enlace seguro de pago.
Preparar un pago online les llevará a tus clientes sólo dos minutos.
Siempre enviamos un email a los clientes cuando empieza una suscripción o cuando realizamos un cobro puntual.
Tus clientes no deberán enviarte cheques ni acceder a su banco online. Tampoco tendrán que acordarse de pagar.
Si se produce un cobro por error los pagos de tus clientes están completamente protegidos
Realiza cobros por domiciliación bancaria en más de 30 países incluidos el Reino Unido, los países de la Eurozona, Estados Unidos, Canadá y Australia.odo en la divisa de tu país. Te ofrecemos páginas de pago listas para usar y completamente adaptadas a los mercados locales. Si lo prefieres, puedes desarrollar una integración a medida utilizando nuestra API.
La transición de tus clientes a GoCardless es sencillísima y una vez que está todo configurado los cobros se hacen solos
Ben Nacca, Fundador, Cone Accounting