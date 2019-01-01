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Encriptación de grado militar a todos los niveles

GoCardless usa encriptación de grado militar para mantenerte seguro, y nos utilizan y apoyan las mayores empresas de pagos del mundo.

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Autorizado por la FCA

GoCardless está regulada por la Financial Conduct Authority en el Reino Unido como una Entidad de Pagos Autorizada para realizar cobros por cualquier parte de Europa.

Miles confían en nosotros

GoCardless ofrece acceso a la red SEPA de Domiciliaciones a decenas de miles de empresas por toda Europa.

Financiada por prestigiosos inversores

Balderton Capital y Accel Partners son algunos de los inversores de GoCardless.

Our security pillars

Protección del Cliente

Si algo va mal con una transacción, los pagadores obtendran una devolución inmediata.

Encriptación de grado Militar

Todos los datos importantes están encriptados con RSA, y solo nos comunicamos por canales seguros.

Cuentas bancarias seguras

El dinero recogido por GoCardless se guarda en cuentas desigandas a cada cliente.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. París, Francia

GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.