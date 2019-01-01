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GoCardless está regulada por la Financial Conduct Authority en el Reino Unido como una Entidad de Pagos Autorizada para realizar cobros por cualquier parte de Europa.
GoCardless ofrece acceso a la red SEPA de Domiciliaciones a decenas de miles de empresas por toda Europa.
Balderton Capital y Accel Partners son algunos de los inversores de GoCardless.
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