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LA FORMA MÁS FÁCIL DE COBRAR

Realiza cobros puntuales o cobros recurrentes automatizados. Sin tener que andar detrás de los clientes, sin estrés y sin comisiones caras.

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Utilizado en todo el mundo por más de 75.000 empresas grandes y pequeñas.

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Cobros sin agobios

Pon fin a los cobros atrasados

Tus clientes podrán hacer pagos puntuales con facilidad y tú podrás programar cobros automatizados. De este modo, ni tus clientes ni tú tendréis que preocuparos por nada.

Sin tener que andar detrás de los cobros

Con GoCardless no dependes de que tus clientes se acuerden de pagar. Además, te ahorras todas las horas de gestión que exige el cobro de pagos atrasados.

Quítate horas de gestión con la automatización

Puedes consultar el estado de cualquier cobro y de cualquier cliente en cualquier momento. Y si conectas GoCardless a tu sistema de contabilidad la conciliación es automática.

Olvídate de las comisiones caras

GoCardless realiza adeudos directos. Eso significa que no hay comisiones por uso de tarjeta. Así se reducen tus horas de gestión y aumentan tus ahorros.

Todo lo que tu empresa necesita

Cobros puntuales

No tendrás que esperar a que tus clientes hagan una transferencia ni deberás pagar comisiones por uso de tarjeta. Realiza cobros puntuales con GoCardless. Directamente de la cuenta bancaria de tu cliente a la tuya.

Descubre cómo funciona

Cobros recurrentes automatizados

Realiza cobros de forma automática en la fecha de vencimiento mediante el adeudo directo. Incluso si se cambian las fechas o las cantidades. Es perfecto para suscripciones, cuotas de afiliación, pagos a plazos e incluso para facturar por la prestación de servicios.

Descubre cómo funciona

  • Cobros puntuales

    No tendrás que esperar a que tus clientes hagan una transferencia ni deberás pagar comisiones por uso de tarjeta. Realiza cobros puntuales con GoCardless. Directamente de la cuenta bancaria de tu cliente a la tuya.

    Descubre cómo funciona