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Realiza cobros puntuales o cobros recurrentes automatizados. Sin tener que andar detrás de los clientes, sin estrés y sin comisiones caras.
Tus clientes podrán hacer pagos puntuales con facilidad y tú podrás programar cobros automatizados. De este modo, ni tus clientes ni tú tendréis que preocuparos por nada.
Con GoCardless no dependes de que tus clientes se acuerden de pagar. Además, te ahorras todas las horas de gestión que exige el cobro de pagos atrasados.
Puedes consultar el estado de cualquier cobro y de cualquier cliente en cualquier momento. Y si conectas GoCardless a tu sistema de contabilidad la conciliación es automática.
GoCardless realiza adeudos directos. Eso significa que no hay comisiones por uso de tarjeta. Así se reducen tus horas de gestión y aumentan tus ahorros.
No tendrás que esperar a que tus clientes hagan una transferencia ni deberás pagar comisiones por uso de tarjeta. Realiza cobros puntuales con GoCardless. Directamente de la cuenta bancaria de tu cliente a la tuya.
Realiza cobros de forma automática en la fecha de vencimiento mediante el adeudo directo. Incluso si se cambian las fechas o las cantidades. Es perfecto para suscripciones, cuotas de afiliación, pagos a plazos e incluso para facturar por la prestación de servicios.
No tendrás que esperar a que tus clientes hagan una transferencia ni deberás pagar comisiones por uso de tarjeta. Realiza cobros puntuales con GoCardless. Directamente de la cuenta bancaria de tu cliente a la tuya.