Podrás acceder a nuestros planes de tarifas seleccionando el plan preferido para tu empresa.

La mayoría de las funcionalidades se configuran automáticamente al seleccionar el plan. Hay algunas funcionalidades que tendrás que configurar manualmente, pero te indicaremos cómo hacerlo. Ten en cuenta que, aunque puedes solicitar la actualización de tu plan en cualquier momento simplemente notificándolo al equipo de GoCardless, la actualización entrará en vigor el mes siguiente.