Skip to content

Sin ningún coste por implementación, ni costes ocultos; ¡solamente una manera fácil de cobrar!

Standard

Popular

Cobra pagos recurrentes y únicos de forma sencilla

1 %

+ 0,20 €

por transacción, con un límite de 2 €.

Estructura completa de tarifas

2 % + 0,20 € para las transacciones internacionales.

Comienza ya

Ventajas:

  • Cobra pagos únicos y recurrentes sin complicaciones.

  • Cobra pagos internacionales en más de 30 países con el tipo de cambio real (impulsado por Wise)

  • Utiliza GoCardless con una API o con nuestro tablero de control, y también puedes integrar a GoCardless a más de 350 plataformas asociadas, tales como Holded, Sage o Salesforce.

  • Incluye tu marca en el formulario de inscripción del cliente.

  • Cobra de forma segura con pagos totalmente regulados y encriptados.

Los precios indicados no incluyen el IVA; puede aplicarse la inversión del sujeto pasivo.

Advanced

Aumenta tus pagos con una forma inteligente de recuperar fallos y personalización completa.

1,25 %

+ 0,20 €

por transacción, con un límite de 2,50 €. 

Estructura completa de tarifas

2,25 % + 0,20 € para las transacciones internacionales.

Comienza ya

Todas las ventajas del plan Standard, y:

  • Reduce los pagos fallidos a través de reintentos inteligentes (con Success+)

  • Diseña una experiencia de cliente personalizada, desde tus propias páginas de pago hasta notificaciones por correo electrónico (se aplican tarifas adicionales)

Los precios indicados no incluyen el IVA; puede aplicarse la inversión del sujeto pasivo.

Personalizado

Te ofrece una solución personalizada y flexible para satisfacer todas tus necesidades específicas

Habla con un experto

Ventajas:

  • Una solución personalizada que se basa en tus necesidades.

  • Tarifas por volumen.

  • Apoyo especializado.

pricing-plan.custom-image

Comparar planes

Cobro de pagos

Standard

Advanced

Cobrar pagos únicos y recurrentes a través de la Domiciliación Bancaria

Cobrar pagos de clientes internacionales

Manejo de pagos

Creación de planes de pago flexibles para los clientes

Reembolsos a los clientes

Implementación de domiciliaciones bancarias en papel, en línea o por teléfono

Integración con más de 350 plataformas asociadas a través de nuestro tablero de control o de nuestra API

Recuperación de pagos con Success+

7 Identificar de forma inteligente los pagos fallidos y reintentarlos automáticamente

Configurar cuántas veces se reintentan los pagos y durante qué período

Tener visibilidad completa de las tasas de falla y recuperación en el tablero

Marca y personalización

Añadir la marca de tu empresa en el formulario de registro de tus clientes

Utilizar páginas de pago ya disponibles en GoCardless

Utilizar páginas de pago prediseñadas con solo unas pocas líneas de código

Diseñar una experiencia de cliente que se adapte a las necesidades de tu marca

200 € / mes

Mostrar el nombre de tu empresa en los extractos bancarios de los clientes

50 € / mes

50 € / mes

Preguntas frecuentes

¿Tienes todo listo para cobrar tus pagos sin ningún tipo de frustración?