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Cobra pagos recurrentes y únicos de forma sencilla
1 %
+ 0,20 €
por transacción, con un límite de 2 €.
Estructura completa de tarifas
2 % + 0,20 € para las transacciones internacionales.
Ventajas:
Cobra pagos únicos y recurrentes sin complicaciones.
Cobra pagos internacionales en más de 30 países con el tipo de cambio real (impulsado por Wise)
Utiliza GoCardless con una API o con nuestro tablero de control, y también puedes integrar a GoCardless a más de 350 plataformas asociadas, tales como Holded, Sage o Salesforce.
Incluye tu marca en el formulario de inscripción del cliente.
Cobra de forma segura con pagos totalmente regulados y encriptados.
Los precios indicados no incluyen el IVA; puede aplicarse la inversión del sujeto pasivo.
Aumenta tus pagos con una forma inteligente de recuperar fallos y personalización completa.
1,25 %
+ 0,20 €
por transacción, con un límite de 2,50 €.
Estructura completa de tarifas
2,25 % + 0,20 € para las transacciones internacionales.
Todas las ventajas del plan Standard, y:
Reduce los pagos fallidos a través de reintentos inteligentes (con Success+)
Diseña una experiencia de cliente personalizada, desde tus propias páginas de pago hasta notificaciones por correo electrónico (se aplican tarifas adicionales)
Los precios indicados no incluyen el IVA; puede aplicarse la inversión del sujeto pasivo.
Te ofrece una solución personalizada y flexible para satisfacer todas tus necesidades específicas
Ventajas:
Una solución personalizada que se basa en tus necesidades.
Tarifas por volumen.
Apoyo especializado.
Cobro de pagos
Standard
Advanced
Cobrar pagos únicos y recurrentes a través de la Domiciliación Bancaria
Cobrar pagos de clientes internacionales
Manejo de pagos
Creación de planes de pago flexibles para los clientes
Reembolsos a los clientes
Implementación de domiciliaciones bancarias en papel, en línea o por teléfono
Integración con más de 350 plataformas asociadas a través de nuestro tablero de control o de nuestra API
Recuperación de pagos con Success+
7 Identificar de forma inteligente los pagos fallidos y reintentarlos automáticamente
Configurar cuántas veces se reintentan los pagos y durante qué período
Tener visibilidad completa de las tasas de falla y recuperación en el tablero
Marca y personalización
Añadir la marca de tu empresa en el formulario de registro de tus clientes
Utilizar páginas de pago ya disponibles en GoCardless
Utilizar páginas de pago prediseñadas con solo unas pocas líneas de código
Diseñar una experiencia de cliente que se adapte a las necesidades de tu marca
200 € / mes
Mostrar el nombre de tu empresa en los extractos bancarios de los clientes
50 € / mes
50 € / mes