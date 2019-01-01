¿Cómo funciona?

¿Cuándo recibo mi cobro?

Ingresamos automáticamente tus fondos en la cuenta bancaria especificada 2/3 días hábiles después de haberlos cobrado al cliente. Obtendrás más información aquí.

¿Qué tipos de cobros puedo realizar?

Puedes realizar cobros puntuales, recurrentes o variables a través de Domiciliación Bancaria on nuestro panel de control online o la API.

¿Cómo funciona el proceso de cobro?

Con nuestra herramienta online podrás enviar una solicitud de autorización (Mandato SEPA) para realizar cobros de Adeudo Directo o Domiciliación Bancaria de un cliente en 2 clics.

Enviamos a tu cliente un enlace a nuestro mandato Online. Para confirmar la autorización, hacen clic en el enlace y completan nuestro proceso de compra seguro.

Una vez autorizan el Mandato SEPA, puedes realizar cobros de los clientes automáticamente incorporándolos a una suscripción o un cobro puntual. Puedes hacer esto desde nuestro panel, a través de Excel o desde la API.

Los clientes recibirán una notificación cada vez que se realice un nuevo cobro.

¿Cómo autoriza un cobro mi cliente?

Puedes generar una solicitud de autorización de GoCardless (Mandato SEPA) añadiendo directamente a un cliente (Solo para clientes Pro o superior), envíandoles un enlace al Mandato SEPA online o envíandoles un email para que se suscriban a uno de tus Planes.Tu cliente solo tendrá que hacer clic en el enlace e introducir sus datos en nuestra página segura de cobros online para realizar una Domociliación Bancaria o Adeudo Directo y autorizarte a realizar cobros futuros automáticamente.

¿Pueden los clientes registrarse en mi sitio web?

Sí - los clientes pueden autorizar el Mandato SEPA en tu propio flujo de venta, bien a través de una integración con nuestra API o generando un enlace para un plan de cobros e incrustándolo como botón en tu propio sitio web.Al hacer clic en el botón, el cliente será reenviado a nuestra página segura de cobros online desde la que puede autorizar los pagos.

¿Puedo configurar los cobros para que empiecen y terminen en una fecha concreta?

Sí - puedes personalizar fácilmente el día, la fecha, la frecuencia y la duración de los cobros.

¿Puedo modificar un cobro o una suscripción una vez que se ha creado?

Siempre y cuando el cobro no se haya enviado aún al banco, podrás cancelar fácilmente un pago existente o quitar a un cliente del plan y añadir a otro nuevo. Todo esto se puede hacer desde el panel de control en cuestión de segundos.

¿Cómo sé si me han pagado?

Nuestro panel de control ofrece información en tiempo real de todos tus cobros y clientes, lo que te permite controlar el estado de un cobro en cualquier momento.

¿Pondréis algún límite a mi cuenta?

Hay ciertas situaciones en las que podría ser necesario imponer restricciones en tu cuenta:

Si consideramos que podría haber una brecha en la seguridad de los datos de tu cuenta;

Si sospechamos un uso no autorizado o fraudulento de tu cuenta;

Cuando nos lo exija la ley.

Si alguna vez tenemos que hacerlo, puedes estar seguro de que te lo notificaremos tan pronto como sea posible y nos aseguraremos de que siempre haya alguien con el que puedas hablar para resolver la situación lo más rápido posible.