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La API de GoCardless

Construye mejor y más rápido con nuestra API

Cobra pagos en más de 30 países desde una única integración.

Crea una cuenta de prueba Consulta los documentos de la API

Hablamos tu idioma

Bibliotecas de cliente para PHP, Java, Ruby, Python y .NET.

Fácil de desarrollar y de probar

Puedes hacer tests end-to-end en nuestro entorno de pruebas.

Technología que prioriza la API

Limpia y moderna, la API RESTful creada desde cero.

Pagos internacionales

Pagos adaptados a los mercados locales en más de 30 países en una única integración.

Una integración sin complicaciones

Nuestra plataforma

Pagos recurrentes

Perfecto para suscripciones, facturación y pagos a plazos, GoCardless es la mejor forma de cobrar pagos recurrentes.

Pagos internacionales y moneda extranjera

Cobra pagos de clientes de todo el mundo, incluidos el Reino Unido, los países de la Eurozona, Estados Unidos, Canadá y Australia.

Inteligencia de pagos

Utiliza Success+ para predecir y gestionar pagos fallidos. Recupera, por término medio, el 70% de los pagos fallidos.

// Code example for creating a subscription

$client = new \GoCardlessPro\Client(array(
  'access_token' => 'your_access_token_here',
  'environment'  => \GoCardlessPro\Environment::SANDBOX
));

$client->subscriptions()->create([
  "params" => ["amount" => 40,
               "currency" => "AUD",
               "name" => "Premium Subscription",
               "interval_unit" => "monthly",
               "day_of_month" => 1,
               "metadata" => ["order_no" => "ABCD1234"],
               "links" => ["mandate" => "MA123"]]
]);