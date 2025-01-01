Pagos globales
Con los cobros a plazos puedes dividir el coste de un artículo en varias cuotas más accesibles, lo que facilita que tus clientes acepten la compra. Una herramienta de cobro más para tu negocio.
Con GoCardless puedes recibir cobros recurrentes flexibles y ofrecer a tus clientes mayor control, ya sea semanal, mensual o trimestral. Por ejemplo, puedes dividir el coste de 1.000 € en tres cobros mensuales: el primero de 500 € y los tres restantes de 250 €.
Con GoCardless puedes dividir el importe en cuotas iguales, como por ejemplo, un cobro de 3.000 € en tres meses, a razón de 1.000 € cada mes. Una vez finalizado el plan de cuotas, los cobros se detendrán automáticamente.
Evita las comisiones de tarjetas, pagando mediante transferencia bancaria. Reduce tus costes de pago un 56%.
Consulta fácilmente el estado de los pagos de cualquier cliente, en cualquier momento. Y si conectas GoCardless a tu sistema de contabilidad, la conciliación es automática.
No tienes que depender de que tus clientes recuerden pagar las facturas a tiempo. Te ahorras todas esas costosas horas persiguiendo cobros atrasados.
Utiliza nuestro sencillo panel de control online, o conecta GoCardless al software que ya utilizas.
Reduce tus cobros fallidos y recibe con éxito el 99 % de los cobros instantáneos únicos y el 97,3 % de los cobros recurrentes automáticos al primer intento.
Fuente: Tasas de éxito de cobros de GoCardless, 2025
“Gracias a Success+, la tasa de cobros correctamente recibidos es de cerca del 100 %, un porcentaje obviamente más alto que con tarjeta de crédito.”Paul Mondollot, VP de planificación y análisis financiero, Aircall