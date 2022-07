No, pero puedes pasar al plan Plus o Pro para hacerlo. Con Plus o Pro, obtendremos un identificador de esquema para tu negocio, lo que garantizará que el nombre de tu empresa figure en los extractos bancarios de tus clientes cuando cobremos los pagos en tu nombre. Esto solo está disponible para tu esquema nacional, de modo que tus clientes internacionales verán GoCardless en sus extractos.