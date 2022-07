Nous utilisons un ​​taux de change réel fourni par Wise​. Il s'agit du taux de change le plus équitable possible, c'est-à-dire celui que vous trouverez sur les sources indépendantes disponibles comme Google et XE. Nous ne prenons pas de commission en plus de ce taux et ce service est simplement couvert par nos frais de transactions internationales nets de 2% + €0.20 appliqués sur la devise de vos clients.​