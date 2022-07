Den reelle valutakurs

Vi ønsker at være gennemskuelige og sikre, at vi konverterer dine betalinger med den bedst mulige valutakurs. Derfor har vi besluttet at udføre vores valutakonvertering gennem Wise.

Den reelle valutakurs anses for at være den rimeligste kurs, men desværre er det ikke den kurs, som banker og de fleste pengeoverførselsudbydere tilbyder dig. Ved at bruge den reelle valutakurs angivet af Wise giver GoCardless dig den bedste værdi, som du kan opnå fra dine internationale betalinger.

Denne kurs vises, når du opretter en betalinger, og hjælper dig med at forudsige, hvor stor en del af de opkrævede betalinger, der vil lande på din bankkonto, når pengene er blevet konverteret til din egen valuta.