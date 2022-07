Ja. GoCardless Plus ist ein Zusatz zu unserem Standardpaket, den Sie über GoCardless aktivieren können. Wir erhalten eine SUN (Service User Number) (GB) oder GID (Eurozone) für Ihr Unternehmen, die garantiert, dass Ihr Name auf den Kontoauszügen der Kunden erscheint, von denen wir in Ihrem Namen Zahlungen einziehen. Dies kostet für Standard-Nutzer zusätzlich 50€ pro Monat.