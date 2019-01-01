Centre de confidentialité

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Payeurs

Consultez nos pratiques en matière de protection de la vie privée s’appliquant aux personnes qui effectuent des paiements via GoCardless.

Protection de la vie privée pour les payeurs. 

Confidentialité pour les payeurs

Commerçants

Consultez nos pratiques en matière de protection de la vie privée s’appliquant aux personnes qui utilisent GoCardless afin de recevoir des paiements au titre de leurs biens et services. 

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Titulaires de compte

Consultez nos pratiques en matière de confidentialité s’appliquant aux personnes qui accèdent et partagent leurs données de comptes bancaires en toute sécurité.

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Prospects et visiteurs

Lisez nos pratiques en matière de protection de la vie privée s’appliquant aux personnes qui consultent notre site Internet ou qui travaillent pour des

sociétés susceptibles de tirer des avantages de nos services.

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FAQ

Qui est GoCardless?

GoCardless fournit des services qui permettent aux commerçants de traiter les paiements liés à leurs biens et services. Votre responsable du traitement est GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France.

En savoir plus

À qui dois-je m’adresser pour obtenir une assistance sur la confidentialité?

Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données pour poser des questions, déposer une réclamation ou exercer vos droits.

Contacter le DPD

Comment GoCardless se conforme-t-elle au RGPD?

Notre programme mondial de protection de la vie privée se base sur le Règlement général sur la protection des données de l’UE et établit des normes strictes de conformité partout où nous opérons.

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Quels sont mes choix en matière de marketing?

Nous ne vendons pas de données et nous ne les commercialisons pas aux payeurs. Nous pouvons contacter des prospects commerciaux si nous pensons qu’ils sont susceptibles d’utiliser nos services.

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Comment GoCardless utilise-t-elle les cookies?

Les cookies nous aident à fournir nos services, à adapter notre site Web et à commercialiser nos services plus efficacement. Vous pouvez indiquer vos choix concernant certains cookies ici.

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Renseignements juridiques supplémentaires

Quelle est la base juridique de notre traitement, comment prenons-nous des décisions automatiques concernant les personnes physiques, combien de temps conservons-nous les données et avec quels types de destinataires les partageons-nous ?

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Avis de confidentialité en matière de recrutement

GoCardless collecte des données personnelles pour trouver et embaucher des personnes qui correspondent bien à notre entreprise. Vous pouvez trouver plus d'informations ici.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.