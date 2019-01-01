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Le seul moyen de paiement dédié aux paiements récurrents

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Diminuez vos coûts

Automatisez le recouvrement de vos paiements récurrents et dites adieu aux processus manuels, complexes et coûteux.

Améliorez l’expérience client

Offrez une expérience de paiement optimale à vos clients dans plus de 30 pays, y compris les pays de la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Réduisez vos échecs de paiement

Recouvrez 97,5 % de vos paiements dès la première demande, et en cas d’échec, Success+ s’occupe des relances intelligentes.

Comment ça marche

Un moyen de paiement simplifié pour vos clients

Conçu pour les paiements récurrents

Des paiements internationaux

Collectez vos paiements dans plus de 30 pays grâce au premier réseau mondial dédié au prélèvement bancaire pour les paiements récurrents.

Des alertes en temps réel

Soyez automatiquement notifié des paiements annulés ou échoués, et retentez ces derniers d’un simple clic.

Entièrement personnalisable

Personnalisez nos pages de paiement prêtes à l’emploi, ou créez une intégration sur mesure avec notre API.

Des paiements flexibles

Choisissez la date de début, la fréquence et la durée des paiements pour les adapter aux besoins spécifiques de votre activité.

Simple pour votre entreprise

Gérez tous vos paiements via notre tableau de bord simplifié. Renouvelez et modifiez facilement vos échéanciers, avec une visibilité totale pour chaque transaction.

En savoir plus

Connectez-vous à votre logiciel existant

Utilisez votre logiciel de facturation pour collecter et rapprocher automatiquement vos paiements à échéance.

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« Le processus de transition des clients vers GoCardless est totalement fluide, et une fois le système en place, la collecte des paiements se fait automatiquement.

Ben Nacca, fondateur, Cone Accounting

Idéal pour vos clients

Simple

Quelques secondes suffisent à vos clients pour remplir leur mandat de prélèvement en ligne.

Transparent

Les clients seront systématiquement notifiés dès qu’un paiement est prélevé.

Efficace

Dites adieu aux chèques à poster, aux connexions bancaires en ligne et aux oublis de paiement.

Sécurisé

Les paiements de vos clients sont protégés dans l’éventualité d’un prélèvement par erreur.

Plus de 100 000 entreprises nous font confiance

  • Un gain de temps et de productivité

    "Intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, gain de temps et donc, gain de productivité."

  • Optimisation de la trésorerie

    “GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés en le divisant par quatre. Les paiements sont bien envoyés et au bon moment pour nos clients.”

  • Réduction du churn

    “Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.”

  • Taux de paiement optimisé

    “Grâce à la solution GoCardless, j’ai pu économiser un salaire à temps plein sur la partie de relance paiement.”

  • Fidélisation des clients

    “GoCardless nous a permis d’avancer très vite et de nous concentrer sur notre lancement.”

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GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.