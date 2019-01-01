Paiements internationaux
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Automatisez le recouvrement de vos paiements récurrents et dites adieu aux processus manuels, complexes et coûteux.
Offrez une expérience de paiement optimale à vos clients dans plus de 30 pays, y compris les pays de la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Recouvrez 97,5 % de vos paiements dès la première demande, et en cas d’échec, Success+ s’occupe des relances intelligentes.
Collectez vos paiements dans plus de 30 pays grâce au premier réseau mondial dédié au prélèvement bancaire pour les paiements récurrents.
Soyez automatiquement notifié des paiements annulés ou échoués, et retentez ces derniers d’un simple clic.
Personnalisez nos pages de paiement prêtes à l’emploi, ou créez une intégration sur mesure avec notre API.
Choisissez la date de début, la fréquence et la durée des paiements pour les adapter aux besoins spécifiques de votre activité.
Gérez tous vos paiements via notre tableau de bord simplifié. Renouvelez et modifiez facilement vos échéanciers, avec une visibilité totale pour chaque transaction.
Utilisez votre logiciel de facturation pour collecter et rapprocher automatiquement vos paiements à échéance.
« Le processus de transition des clients vers GoCardless est totalement fluide, et une fois le système en place, la collecte des paiements se fait automatiquement.
Ben Nacca, fondateur, Cone Accounting
Quelques secondes suffisent à vos clients pour remplir leur mandat de prélèvement en ligne.
Les clients seront systématiquement notifiés dès qu’un paiement est prélevé.
Dites adieu aux chèques à poster, aux connexions bancaires en ligne et aux oublis de paiement.
Les paiements de vos clients sont protégés dans l’éventualité d’un prélèvement par erreur.
Lancez-vous en quelques minutes seulement. Une tarification à l’utilisation, des frais de transaction réduits et aucun contrat mensuel.
Comment ça marche
Créez des échéanciers de paiement flexibles grâce à notre tableau de bord. GoCardless peut également être associé avec les principaux logiciels d’abonnement, de facturation et CRM afin que vous puissiez continuer à utiliser vos outils habituels.
Votre client final renseigne une seule fois ses informations de paiement en ligne. Vous pouvez ajouter la page de paiement personnalisable directement sur votre site Web, envoyer un lien sécurisé, ou opter pour l’intégration avec votre système de paiement existant.
Les paiements sont prélevés automatiquement aux dates d’échéance souhaitées. GoCardless affiche un taux d’échec largement inférieur à celui des cartes mais, si un paiement venait à échouer, détendez-vous et laissez Success+ procéder à une relance intelligente du paiement.
Modifiez ou suspendez des abonnements en quelques clics, procédez à des mises à niveau ou prélevez une redevance unique sans que vos clients aient à lever le petit doigt.