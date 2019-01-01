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GoCardless révolutionne les paiements

Les paiements de banque à banque transforment l’encaissement des paiements pour les entreprises. Rejoignez notre réseau de partenaires pour définir le futur des paiements.

Pourquoi un partenariat avec GoCardless ?

Valeur des clients accrue

GoCardless augmente le volume des paiements effectivement encaissés et conservés par les entreprises en réduisant les échecs de paiement

Créez un flux de revenus récurrents

Recevez des revenus pour chaque transaction réussie traitée sur votre plateforme via GoCardless

Une expérience intégrée

Permettez à vos commerçants de créer, gérer et rendre compte des paiements sur votre plateforme afin de développer votre offre

Qui travaille avec nous actuellement

Avec notre intégration d’API avancée, nous pouvons aider des centaines de partenaires et leurs clients à bénéficier d’une meilleure expérience de paiement. Maintenir l’engagement avec vos clients et maximiser le taux de transaction est beaucoup plus facile avec notre tout nouveau Portail des partenaires.

En quoi consiste le processus ?

Accédez à notre portail des partenaires

Espace développeur

Tout ce dont vous avez besoin pour construire votre intégration GoCardless et la faire certifier. Toute la documentation technique nécessaire se trouve ici.

Pôle marketing

Vous souhaitez que vos utilisateurs utilisent votre intégration ? Voici le contenu et les ressources dont vous avez besoin. Copiez et collez, et c’est parti.

Tableau de bord des performances

Contrôlez le succès de votre intégration GoCardless ici. Suivez toutes les statistiques, des performances techniques aux indicateurs commerciaux.

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+33 1 89 96 19 11

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Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.