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Fini les frais de carte élevés. Généralement 54 % moins cher que les transactions par carte en ligne.

Réduire les paiements en échec

Collectez 99 % des paiements ponctuels et 97,3 % des paiements récurrents automatisés dès le premier essai.

Collectez dans plus de 30 pays

Collectez des paiements où que se trouvent vos clients en utilisant des taux de change réels fournis par Wise.

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