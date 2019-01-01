Paiements internationaux
Connecter
Modules complémentaires
En voir plus
GoCardless est le premier réseau mondial dédié aux paiements récurrents. C’est le moyen le plus efficace et évolutif pour collecter les paiements de vos abonnements et de vos factures.
30 % des résiliations sont involontaires (churn involontaire). La perte de clientèle (churn) survient lorsque des paiements échouent et que vos clients, par ailleurs satisfaits, n’ont plus accès à vos offres.
Les résiliations involontaires freinent votre croissance. Si un paiement échoue, laissez Success+ procéder à des relances le jour le plus adapté à chaque client final. Pour en savoir plus
30 % des résiliations sont involontaires (churn involontaire). La perte de clientèle (churn) survient lorsque des paiements échouent et que vos clients, par ailleurs satisfaits, n’ont plus accès à vos offres.
Les résiliations involontaires freinent votre croissance. Si un paiement échoue, laissez Success+ procéder à des relances le jour le plus adapté à chaque client final. Pour en savoir plus
30 % des résiliations sont involontaires (churn involontaire). La perte de clientèle (churn) survient lorsque des paiements échouent et que vos clients, par ailleurs satisfaits, n’ont plus accès à vos offres.
Les résiliations involontaires freinent votre croissance. Si un paiement échoue, laissez Success+ procéder à des relances le jour le plus adapté à chaque client final. Pour en savoir plus
30 % des résiliations sont involontaires (churn involontaire). La perte de clientèle (churn) survient lorsque des paiements échouent et que vos clients, par ailleurs satisfaits, n’ont plus accès à vos offres.
Les résiliations involontaires freinent votre croissance. Si un paiement échoue, laissez Success+ procéder à des relances le jour le plus adapté à chaque client final. Pour en savoir plus
30 % des résiliations sont involontaires (churn involontaire). La perte de clientèle (churn) survient lorsque des paiements échouent et que vos clients, par ailleurs satisfaits, n’ont plus accès à vos offres.
Les résiliations involontaires freinent votre croissance. Si un paiement échoue, laissez Success+ procéder à des relances le jour le plus adapté à chaque client final. Pour en savoir plus
Proposez du prélèvement bancaire dans plus de 30 pays (zone euro, Royaume-Uni, USA, Canada, pays Nordiques, Australie et Nouvelle-Zélande) et en 8 devises depuis votre solution de paiement locale.
Offrez à vos clients une expérience de paiement optimale directement sur votre site ou plateforme. Entièrement évolutive, notre API simple et intuitive ne requiert qu’un investissement minimal en ressources.
Un flux de paiement performant et personnalisable qui s’intègre facilement au site web de votre entreprise. Optimisé pour les conversions et localisé pour plus de 25 pays.
Envoyez un lien à vos clients pour les diriger vers votre échéancier de paiement. Un formulaire personnalisable en ligne permet à vos clients de mettre en place leur prélèvement une fois pour toutes. Voir comment ça marche.
// Code example for creating a subscription
$client = new \GoCardlessPro\Client(array(
'access_token' => 'your_access_token_here',
'environment' => \GoCardlessPro\Environment::SANDBOX
));
$client->subscriptions()->create([
"params" => ["amount" => 40,
"currency" => "AUD",
"name" => "Premium Subscription",
"interval_unit" => "monthly",
"day_of_month" => 1,
"metadata" => ["order_no" => "ABCD1234"],
"links" => ["mandate" => "MA123"]]
]);
# Code example for creating a subscription
import gocardless_pro
client = gocardless_pro.Client(access_token="your_access_token_here", environment='sandbox')
client.subscriptions.create(params={
"amount": "40",
"currency": "AUD",
"name": "Premium Subscription",
"interval_unit": "monthly",
"day_of_month": "1",
"metadata": {
"order_no": "ABCD1234"
},
"links": {
"mandate": "MA123"
}
})
]);
# Code example for creating a subscription
@client = GoCardlessPro::Client.new(
access_token: "your_access_token",
environment: :sandbox
)
@client.subscriptions.create(
params: {
amount: 40,
currency: "USD",
name: "Premium Subscription",
interval_unit: "monthly",
day_of_month: 1,
links: {
mandate: "MD123"
}
}
)
import static com.gocardless.GoCardlessClient.Environment.SANDBOX;
String accessToken = "your_access_token_here";
GoCardlessClient client = GoCardlessClient
.newBuilder(accessToken)
.withEnvironment(SANDBOX)
.build();
import com.gocardless.services.SubscriptionService.SubscriptionCreateRequest.IntervalUnit;
Subscription subscription = client.subscriptions().create()
.withAmount(40)
.withCurrency("USD")
.withName("Premium Subscription")
.withIntervalUnit(IntervalUnit.MONTHLY)
.withDayOfMonth(1)
.withMetadata("order_no", "ABCD1234")
.withLinksMandate("MD123")
.execute();
var subscriptionRequest = new GoCardless.Services.SubscriptionCreateRequest()
{
Amount = 40,
Currency = "USD",
Name = "Premium Subscription",
Interval = 1,
IntervalUnit = GoCardless.Services.SubscriptionCreateRequest.SubscriptionIntervalUnit.Monthly,
Links = new GoCardless.Services.SubscriptionCreateRequest.SubscriptionLinks()
{
Mandate = "MD0123"
}
};
// Code example for creating a subscription
const constants = require('gocardless-nodejs/constants');
const gocardless = require('gocardless-nodejs');
const client = gocardless('your_access_token_here', constants.Environments.Sandbox);
const subscription = await client.subscriptions.create({
amount: "40",
currency: "USD",
name: "Premium Subscription",
interval_unit: "monthly",
day_of_month: "1",
metadata": {
order_no: "ABCD1234"
},
links: {
mandate: "MA123"
}
});
Connectez GoCardless à votre activité de façon simple et rapide grâce à nos intégrations partenaires natives.
Choisir GoCardless s’est fait tout naturellement dans l’évolution de notre activité afin que les paiements ne constituent plus un facteur limitant.
Chris Latchford, responsable en chef de la stratégie des paiements, Funding Circle
Prélevez 97,3 % des paiements avec succès dès la première tentative. Si un paiement échoue, détendez-vous et laissez Success+ s'occuper des relances intelligentes afin de prélever, pour vos clients, les paiements au jour le plus adapté.
Les protocoles de sécurité présents dans notre entreprise, nos services et nos produits ont été vérifiés et certifiés par cette norme internationale.
Notre programme global de gestion des risques liés aux données est rigoureusement conforme aux normes du RGPD et applique les meilleures pratiques de confidentialité.
GoCardless traite annuellement plus de 35 Md€, et a reçu l’appui financier d’investisseurs prestigieux tels que Google Ventures et Salesforce Ventures.
Nous gérons les complexités du prélèvement bancaire de plus de 30 pays dans une seule intégration.
Nos ingénieurs ont rapidement démontré à quel point l’intégration était simple. Lorsque vos ingénieurs vous demandent une intégration avec GoCardless, vous savez qu’il s’agit d’une solution évolutive.
Peter Vanhee, responsable de la technologie, Comic Relief
Des spécialistes de l’intégration sont à votre disposition pour vous aider à configurer GoCardless pour votre activité.
Nos architectes de solutions travailleront en étroite collaboration avec votre équipe pour créer une intégration de qualité parfaitement adaptée à vos besoins.
Vous bénéficiez d’une assistance continue assurée par notre équipe chargée du succès client dont les membres sont des spécialistes en matière de paiement.
Nos ingénieurs de classe mondiale améliorent sans cesse votre capacité à collecter vos paiements récurrents à grande échelle et en toute simplicité.
Comment GoCardless peut-il aider votre entreprise ?
Contactez nos experts pour voir comment nous pouvons vous aider à relever vos défis liés aux paiements.