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Transformez vos paiements en un avantage concurrentiel

GoCardless est le premier réseau mondial dédié aux paiements récurrents. C’est le moyen le plus efficace et évolutif pour collecter les paiements de vos abonnements et de vos factures.

Contactez-nous

30 % des résiliations sont involontaires (churn involontaire). La perte de clientèle (churn) survient lorsque des paiements échouent et que vos clients, par ailleurs satisfaits, n’ont plus accès à vos offres.

Les résiliations involontaires freinent votre croissance. Si un paiement échoue, laissez Success+ procéder à des relances le jour le plus adapté à chaque client final. Pour en savoir plus

10–15%

des paiements par carte échouent

Réduisez le taux d’échec de paiement jusqu’à 0,5 %

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Réduisez le taux d’échec de paiement jusqu’à 0,5 %

Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.

MeilleurAgents

Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.

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Des paiements en devise locale à portée mondiale

Proposez du prélèvement bancaire dans plus de 30 pays (zone euro, Royaume-Uni, USA, Canada, pays Nordiques, Australie et Nouvelle-Zélande) et en 8 devises depuis votre solution de paiement locale.

Des options d’intégration puissantes

Intégration API

Offrez à vos clients une expérience de paiement optimale directement sur votre site ou plateforme. Entièrement évolutive, notre API simple et intuitive ne requiert qu’un investissement minimal en ressources.

Option de paiement Drop-in (prochainement)

Un flux de paiement performant et personnalisable qui s’intègre facilement au site web de votre entreprise. Optimisé pour les conversions et localisé pour plus de 25 pays.

Lien de paiement sécurisé

Envoyez un lien à vos clients pour les diriger vers votre échéancier de paiement. Un formulaire personnalisable en ligne permet à vos clients de mettre en place leur prélèvement une fois pour toutes. Voir comment ça marche.

// Code example for creating a subscription

$client = new \GoCardlessPro\Client(array(
  'access_token' => 'your_access_token_here',
  'environment'  => \GoCardlessPro\Environment::SANDBOX
));

$client->subscriptions()->create([
  "params" => ["amount" => 40,
               "currency" => "AUD",
               "name" => "Premium Subscription",
               "interval_unit" => "monthly",
               "day_of_month" => 1,
               "metadata" => ["order_no" => "ABCD1234"],
               "links" => ["mandate" => "MA123"]]
]);
[en-GB] nwe-code_summary_block- primarydark
[en-GB] nwe-code_summary_block- primarydark

Intégrez GoCardless à votre activité

Connectez GoCardless à votre activité de façon simple et rapide grâce à nos intégrations partenaires natives.

Voir les partenaires

Choisir GoCardless s’est fait tout naturellement dans l’évolution de notre activité afin que les paiements ne constituent plus un facteur limitant.

Chris Latchford, responsable en chef de la stratégie des paiements, Funding Circle

Conçu pour la réussite des paiements

Prélevez 97,3 % des paiements avec succès dès la première tentative. Si un paiement échoue, détendez-vous et laissez Success+ s'occuper des relances intelligentes afin de prélever, pour vos clients, les paiements au jour le plus adapté.

En savoir plus

Conçu pour la sécurité et l’évolutivité

Certifié ISO27001

Les protocoles de sécurité présents dans notre entreprise, nos services et nos produits ont été vérifiés et certifiés par cette norme internationale.

Conforme au RGPD

Notre programme global de gestion des risques liés aux données est rigoureusement conforme aux normes du RGPD et applique les meilleures pratiques de confidentialité.

L’allié de confiance des entreprises mondiales

GoCardless traite annuellement plus de 35 Md€, et a reçu l’appui financier d’investisseurs prestigieux tels que Google Ventures et Salesforce Ventures.

Conformité intégrée

Nous gérons les complexités du prélèvement bancaire de plus de 30 pays dans une seule intégration.

Nos ingénieurs ont rapidement démontré à quel point l’intégration était simple. Lorsque vos ingénieurs vous demandent une intégration avec GoCardless, vous savez qu’il s’agit d’une solution évolutive.

Peter Vanhee, responsable de la technologie, Comic Relief

Une équipe dédiée à votre succès

Installation

Des spécialistes de l’intégration sont à votre disposition pour vous aider à configurer GoCardless pour votre activité.

Intégration

Nos architectes de solutions travailleront en étroite collaboration avec votre équipe pour créer une intégration de qualité parfaitement adaptée à vos besoins.

Une assistance continue

Vous bénéficiez d’une assistance continue assurée par notre équipe chargée du succès client dont les membres sont des spécialistes en matière de paiement.

Une solution évolutive

Nos ingénieurs de classe mondiale améliorent sans cesse votre capacité à collecter vos paiements récurrents à grande échelle et en toute simplicité.

Plus de 100 000 entreprises nous font confiance

  • Un gain de temps et de productivité

    "Intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, gain de temps et donc, gain de productivité."

  • Optimisation de la trésorerie

    “GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés en le divisant par quatre. Les paiements sont bien envoyés et au bon moment pour nos clients.”

  • Réduction du churn

    “Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.”

  • Taux de paiement optimisé

    “Grâce à la solution GoCardless, j’ai pu économiser un salaire à temps plein sur la partie de relance paiement.”

  • Fidélisation des clients

    “GoCardless nous a permis d’avancer très vite et de nous concentrer sur notre lancement.”

Comment GoCardless peut-il aider votre entreprise ?

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.