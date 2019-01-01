30 % des résiliations sont involontaires (churn involontaire). La perte de clientèle (churn) survient lorsque des paiements échouent et que vos clients, par ailleurs satisfaits, n’ont plus accès à vos offres.

Les résiliations involontaires freinent votre croissance. Si un paiement échoue, laissez Success+ procéder à des relances le jour le plus adapté à chaque client final. Pour en savoir plus