Aujourd'hui, plus de 4 000 restaurants, dont de grands groupes et des chefs étoilés, mais aussi des restaurants indépendants qui enregistrent beaucoup de venues, confient entièrement leurs réservations (par téléphones ou sur internet) à Zenchef. Grâce à des plans de table personnalisables, les restaurateurs reçoivent et placent leurs clients facilement. Le taux d'occupation est ainsi optimisé, et les tables renouvelées sur un seul service, le tout sans commissions. Cette solution originale permet aux restaurants de conserver leur indépendance, d'éviter les intermédiaires et de fidéliser leurs clients.

Le prélèvement pour maintenir la trésorerie

Fier de son succès auprès des restaurateurs indépendants, Zenchef propose désormais le prélèvement et le paiement par carte bancaire. Le virement est réservé à quelques-uns des grands groupes qui composent la clientèle fidèle de la start-up. Julien a pu constater que comparé à d'autres moyens de paiement, le prélèvement évite les problèmes de date d'expiration, de fraude ou de moyen de paiement obsolète. La trésorerie de l'entreprise « maintenue à flots ».

Par ailleurs, l'utilisation de GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés. En effet, celui-ci a été divisé par quatre. Grâce au couplage avec Chargebee, ceux-ci sont automatiquement signalés. Cette automatisation a permis de faire gagner 20 heures par mois en temps administratif. Satisfait de son choix, Julien ajoute que « les paiements sont bien envoyés tous les mois et au bon moment pour nos clients. »

Un gain de temps appréciable et apprécié

Au lancement de l'entreprise, Julien et ses coéquipiers ont créé des fichiers de prélèvement qu'ils ont envoyé à leur banque. Mais ce procédé s'est avéré peu pratique sur le long terme. Pour pallier à cela, l'entreprise a cherché à automatiser le processus, et a découvert GoCardless.

Lorsque Zenchef s'est équipé de cette solution de paiement en ligne simple à utiliser, les collaborateurs de Julien sont parvenus à économiser plus d'une demie journée par mois.

Aux débuts, la préparation des fichiers de paiement et la réconciliation des paiements accaparait l'équipe comptable de Zenchef. Maintenant, c'est un Julien tout sourire qui nous affirme que « GoCardless présente l'avantage d'être très simpe d'utilisation et facilement customisable. » Cette option est donc idéale pour tous les entrepreneurs qui souhaitent faire des développements personnalisés.

Une force de développement inattendue

La start-up passionnée de restauration et de nouvelles technologies a enregistré plus de 30 % de croissance entre 2017 et 2018 !

Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 95 % des clients de Zenchef qui règlent leur abonnement par prélèvement mensuel ou annuel. L'opération est excessivement simple, ce qui permet à Zenchef de prélever les frais d'abonnement immédiatement.

Au moment de la signature du bon de commande éléctronique, on présente la fenêtre de paiement GoCardless, le restaurateur remplit ses informations de paiement bancaire et signe son mandat de manière électronique.

Dans un futur proche, Zenchef aimerait accompagner les plus grands chefs étoilés, et le faire au niveau mondial. Ambitieux, l'entreprise vise aussi les 10 000 clients, ainsi qu'une amélioration constante des prestations de sa société pour aider les restaurateurs à rester indépendants. Le but ultime étant de leur fournir sur le long terme le meilleur outil du marché. Ces projets, Julien compte les mener à bien avec l'aide de GoCardless - pour avoir une trésorerie fluide et de pouvoir facilement financer son développement et son évolution.

Dans cette évolution, GoCardless a une grande place puisque c'est notre moyen de paiement privilegié.

Un suivi sur le long terme, et qualitatif

Très satisfait de son utilisation de GoCardless, Julien n'hésite pas à recommander la solution de paiement en ligne à tout son réseau. Si Julien devait résumer son expérience avec GoCardless en trois mots : sérénité, fiabilité et simplicité !