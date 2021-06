Le paiement récurrent pour assurer sa trésorerie : Témoignage de Zenchef

sept. 2019 — 2 min lues

A l’instar de Zenchef, certaines entreprises pourraient avoir envie de répondre à des rentrées d’argent régulières. Dans ce nouveau genre de business model, l’entreprise propose à ses clients un abonnement, dont les prix s’échelonnent en fonction des prestations et des avantages « offerts » par la société.

Julien Balmont, cofondateur de la société, affirme qu’être passé à un abonnement mensuel a permis a son entreprise de sécuriser son chiffres d’affaires mensuel. Notons que les abonnements chez Zenchef sont sans engagement.

Quels sont les principaux avantages de l’abonnement pour une entreprise ?

L’abonnement du consommateur aux services de l’entreprise présente plusieurs avantages indéniables. Premièrement, il évite aux professionnels de devoir revendre leurs services à leurs clients à chaque fois qu’ils améliorent leur offre. Cet avantage se traduit aussi par un gain de temps appréciable pour les deux parties. De leur côté, comme c’est le cas pour les restaurateurs qui ont opté pour Zenchef, les clients profitent non seulement d’un service toujours actualisé, mais aussi d’un service en constante évolution. C’est comme si les entreprises promettaient à leur clients le meilleur outil qui soit du premier au dernier jour de leur abonnement !

Une trésorerie assurée pour une activité pérenne Julien Balmont perçoit déjà les avantages à avoir fait passer les offres de Zenchef au paiement récurrent.

« Les abonnements nous permettent de mieux piloter l’activité puisqu’on sait en avance ce qui va renter tous les mois, et quelle va être l’évolution en positif et en négatif. »

Et à partir de ces informations, il devient bien plus simple pour une entreprise de gérer et d’anticiper les opérations susceptibles d’améliorer leur business, comme la refonte de la page d’accueil d’une application, par exemple.

« On sait que l’argent va être versé dans les temps sur notre compte. »

Dorénavant, l’équipe de Julien gère les règlements des abonnements en utilisant conjointement son logiciel de facturation et GoCardless. Grâce à ce duo bienheureux, la société a réussi à diviser ses impayés par quatre ! En effet, à chaque impayé détecté, les collaborateurs de Zenchef sont avertis, et les clients relancés automatiquement.

L’entrepreneur heureux voit même un avantage invisible (ou presque) à l’œil nu : le bien-être procuré par des abonnements bien gérés !

« GoCardless nous a offert plus de sérénité dans la gestion des paiements, car on sait qu’ils partent dans les temps. »

Un exemple d’application du revenu régulier

S’il existe un secteur dont l’économie est en pleine mutation, c’est bien celui de la médecine. Là aussi, le paiement récurrent pourrait bientôt devenir le nouveau modèle économique. Le secteur propose déjà des services du même type, avec une facturation à l’abonnement, telle que Doctolib, qui fournit un service en ligne de prise et de gestion de rendez-vous médicaux mettant en relation des patients et des professionnels de la santé.

Si le passage au paiement récurrent transforme la médecine et autorise à l’entrevoir comme un produit au cœur d’un nouveau modèle économique, c‘est peut-être bien parce que les différentes formes de consommation évoluent. Libre ensuite aux entreprises d’adopter ou non cette nouvelle relation avec leurs clients, et de faire prendre ou non ce nouveau tournant à leur entreprise.