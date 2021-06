Optimisez vos conversions

Capital on Tap réduit de 90 % le coût du recouvrement des paiements.

Depuis ses débuts il y a sept ans, Capital on Tap est voué à apporter de l’aide aux petites entreprises et collabore avec plus de 70 000 PME.

Grâce à GoCardless, Capital on Tap a pu transférer plus de 80 % de ses clients internationaux vers le prélèvement bancaire et a réduit le coût du recouvrement des paiements de 90 %.

Lire l’article complet