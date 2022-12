Si vous avez déjà cherché à louer, vendre ou acheter un bien immobilier en France, alors le nom de « MeilleursAgents » vous est certainement familier. Lancée en 2008, la plateforme de data immobilière met à la disposition des particuliers un service gratuit d'estimation d'un bien et un comparateur d'agences. Aux professionnels de l'immobilier, MeilleursAgents propose, sur abonnement, un outil de prospection ainsi qu'une vitrine pour promouvoir leurs offres et accroître leur visibilité sur internet.

Le prélèvement, pour fidéliser les agences clientes

MeilleursAgents, ce sont aujourd'hui plus de 260 salariés et un chiffre d'affaires en croissance de plus de 40 % annuels au global. Quentin de Lambert, responsable administratif et financier de MeilleursAgents, affirme que les prélèvements automatiques représentent 85 % de ses encaissement, loin devant les virements et les chèques (10 %) ou encore la carte bancaire (5 %).

Parce qu'il automatise le paiement sans intervention manuelle du client, le prélèvement fluidifie la collecte des encaissements tout en évitant les désagréments liés à l'expiration des cartes bancaires et à la gestion des chèques.

Le prélèvement nous permet de retenir les clients et de réduire notre churn. Il représente une facilité pour le client. Payer ses factures n'est plus un frein, cela se passe de manière très simple. Un atout pour nous aussi !

Facilité, fiabilité, fluidité

Pour gérer les prélèvements mensuels de ses 9 000 clients tout en les intégrant dans sa plateforme de facturation existante, le numéro 1 français de l'estimation immobilière a choisi GoCardless, une solution d'automatisation du paiement en ligne. « Nous nous sommes beaucoup renseignés avant de choisir un outil, et tout le monde nous a vanté les mérites de GoCardless », affirme Quentin de Lambert, qui souligne par ailleurs la facilité d’implémentation de cette solution.

Intégré via Asperato, le spécialiste des paiements Salesforce, GoCardless offre aujourd'hui une solution de collecte des prélèvements fiable de bout en bout de la chaîne des paiements, sans friction pour les clients.

MeilleursAgents émet des factures dans Salesforce, et GoCardless permet d'y prélever les factures en toute simplicité.

Visibilité sur la trésorerie et gain de temps

En quelques clics, Quentin peut désormais estimer son niveau de trésorerie à tout moment : « Je peux savoir combien je vais prélever mes clients dans quelques jours, combien je vais récolter de cash », précise-t-il. Idéal pour une gestion fine des flux de trésorerie, d'autant plus que l'outil permet de générer des reportings aisément exportables dans Salesforce.

En cas d'échec de paiement ou de rejet de mandat, des alertes sont émises en temps réel pour une réactivité maximale. GoCardless intègre l'envoi d'e-mailings ainsi que la création de parcours de relance automatiques. « Nos clients reçoivent aussi des e-mailings instantanés après signature du mandat de prélèvement. Ils ont donc confiance dans le système », ajoute Quentin de Lambert, soulignant ainsi la transparence du système. Aujourd'hui, les résultats de ces processus automatisés sont là.

Comparé à notre préstataire précédent, GoCardless nous a permis de gagner 7 jours par mois sur la gestion des paiements.

Expérience client et travail collaboratif

En rencontrant GoCardless, Quentin de Lambert a pu expérimenter les retours positifs dont il a eu les échos : « Le contact a été excellent dès le départ. Très vite, nous avons noué une forte relation avec les équipes de GoCardless ». Pas étonnant, alors, qu'il affirme recommander la solution à d'autres sans hésiter : « On a toujours pu échangé avec nos interlocuteurs quand on avait des questions, ils ont toujours été à nos côtés. GoCardless en quelques mots ? Simplicité, dynamisme et accompagnement ».

Cap sur l'international... et le 100 % prélèvement

Avec les bons partenariats et une solution de gestion des paiements bien huillée, MeilleursAgents peut sereinement envisager sa croissance hors des frontières de l'Hexagone : « Nous avons récemment été rachetés par un grand groupe allemand. Nous souhaitons donc pouvoir nous développer via ce groupe, rayonner en France et en Europe, tout en nous appuyant sur des outils comme GoCardless, qui permet la scalabilité de la gestion des paiements au quotidien ». Car demain, MeilleursAgents souhaite passer au tout prélèvement.