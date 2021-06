Par Hiroki Takeuchi — nov. 2019 — 3 min lues

J’ai le grand plaisir de vous annoncer aujourd’hui le lancement du premier réseau mondial conçu spécialement pour les paiements récurrents.

Notre nouveau réseau mondial réunit des systèmes de prélèvement bancaire du monde entier pour la toute première fois. Il offre une façon simple, prévisible et transparente d’encaisser vos paiements récurrents, comme les factures et les abonnements, indépendamment de la localisation de vos clients.

« Notre vision : faciliter pour les entreprises de toutes tailles l’encaissement des paiements récurrents, de n’importe quelle provenance vers n’importe quelle destination, et dans n’importe quelle devise. »

La complexité des paiements internationaux freine les entreprises

Quel est le point commun entre la plupart des entreprises les plus florissantes de la décennie ? Elles ont toutes des modèles commerciaux qui reposent sur les paiements récurrents à l’échelle internationale.

Cependant, malgré l’explosion des paiements récurrents, leur encaissement n’est pas adapté à l’ère digitale. Souvent, les entreprises pensent qu’elles ont pour seule option d’encaisser les paiements récurrents par carte de crédit ou de débit, générant des taux élevés de churn involontaire, ou par des méthodes manuelles comme le virement bancaire ou le chèque, modes de paiements lents et chers.

Ces problématiques découragent de nombreuses entreprises qui auraient voulu se développer à l’international. 73 % des décideurs pensent que leur entreprise aurait plus de succès si elle avait un meilleur accès aux marchés internationaux, mais 39 % estiment que la complexité des paiements internationaux empêche leur entreprise de se développer à l’international.*

Le prélèvement bancaire constituant la base de toutes les activités de GoCardless à ce jour, nous avons pu aider plus de 50 000 entreprises, dont DocuSign, The Guardian et Bulb Energy, à simplifier l’encaissement des paiements afin de se concentrer sur leur cœur de métier.

Toutefois, malgré nos réussites passées, nous savons qu’il y a encore beaucoup à faire pour répondre aux besoins mondiaux en matière de paiements récurrents.

Collaboration pour résoudre la problématique des paiements récurrents

Grâce à notre nouveau réseau mondial, GoCardless passera d’une collection de systèmes de prélèvement bancaire régionaux et nationaux à un réseau véritablement sans frontières.

L’un des fondements de l’internationalité de notre nouveau réseau est la capacité à encaisser des paiements à travers plusieurs systèmes de prélèvement bancaire et pays sur un seul compte bancaire, à travers une interface unique.

Dans le cadre de l’élaboration de notre nouveau réseau mondial, nous travaillons en étroite collaboration avec les experts des virements bancaires en ligne, Wise. Taavet et Kristo, les cofondateurs de Wise, et moi-même partageons la même vision d’une révolution des paiements multidevises. La collaboration était donc une évidence.

Wise assurera la capacité de change au sein de notre réseau mondial, nous permettant de verser les fonds dans la monnaie nationale du client.

Cela représente une énorme avancée pour les entreprises ayant l’ambition de se développer à l’international et pour celles qui encaissent déjà des paiements du monde entier de manière bancale.

« GoCardless partage notre passion pour l’équité et la transparence dans le domaine des services bancaires d’entreprise. Comme les clients de GoCardless effectuent des transactions internationales dans plus de 30 pays, leur donner la possibilité d’encaisser les paiements dans des devises du monde entier est un grand pas en avant pour les entreprises qui font des affaires à l’étranger. » - Taavet Hinrikus, Co-fondateur, Wise

En quoi notre réseau mondial est-il différent ?

Notre nouveau réseau mondial a été conçu de façon à adapter l’encaissement des paiements récurrents internationaux à l’âge moderne. Comment cela profite-t-il aux entreprises ?

Il offre une façon automatisée d’encaisser les paiements internationaux, sans passer par des réseaux de cartes ou des mécanismes Push manuels comme les virements bancaires internationaux. Nous pouvons verser les paiements directement sur votre compte bancaire, dans votre devise nationale, à travers n’importe lequel des 30 pays que nous couvrons à ce jour.

En bâtissant ce réseau mondial, nous nous sommes concentrés sur trois principes :

Créer un moyen simple d’encaisser les paiements, en réunissant des systèmes fragmentés d’un point de vue géographique, auxquels les banques ont un accès historiquement restreint. Fournir un moyen beaucoup plus prévisible d’encaisser les paiements, en créant un mécanisme Push qui vous donne plus de contrôle et de visibilité sur votre trésorerie. Fixer le tarif de notre service de façon transparente afin d’éviter tous frais cachés et mauvaises surprises généralement associés au taux de change des devises. En nous associant à Wise, nous pouvons garantir que vous bénéficiez du taux de change « réel » pour chaque transaction.

Nous sommes convaincus que notre réseau mondial marque un tournant dans la valeur que nous apportons au paysage des paiements. Nos clients sont désormais en mesure d’encaisser et de verser des paiements à travers plus de 30 pays dans le monde, représentant plus de 70 % du volume mondial des paiements récurrents.

« GoCardless a toujours eu à cœur de simplifier l’encaissement des paiements. Notre réseau mondial le permet de façon très concrète et les entreprises peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur de métier. »

Dépassez les frontières

Ce lancement représente une nouvelle étape vers l’accomplissement de notre vision, qui consiste à créer le meilleur moyen d’encaisser les paiements récurrents. Nous avons désormais transformé une série de systèmes de prélèvement bancaire géographiquement fragmentés en un réseau mondial unique qui permet aux entreprises de se développer au-delà des frontières.

En tout juste huit ans, nous avons pu simplifier l’encaissement des paiements pour plus de 50 000 entreprises, leur permettant de se concentrer plutôt sur la création de produits et services d’exception. Je suis vraiment ravi de voir que notre nouveau réseau bénéficiera à encore plus d’entreprise à travers le monde dans les années à venir !

*Sauf indication contraire, toutes les données chiffrées proviennent de YouGov Plc. L’échantillon total comprenait 741 adultes (décideurs expérimentés dans des entreprises privées de 50 salariés ou plus). La recherche sur le terrain a été conduite entre le 14 et le 30 octobre 2019. Le sondage a été effectué en ligne.