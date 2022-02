Dites adieu aux paiements qui échouent

Success+ de GoCardless utilise l'apprentissage automatique pour identifier et programmer automatiquement le moment optimal pour relancer les paiements qui ont échoué - avec un taux de recouvrement moyen doublé.

De (trop) nombreux marchands considèrent les échecs de paiement comme une fatalité, un coût inhérent à l'activité. Mais pourquoi une telle résignation face à des chiffres peu encourageants:

Le taux moyen de récupération des paiements qui ont échoué n'est que de 38 %

11 à 15 % de la valeur du paiement est consacré au recouvrement

54 % des entreprises affirment que les échecs de paiement augmentent le mécontentement des clients*

La récupération des paiements est donc à la fois coûteuse et inefficace. En général, les processus de récupération génériques et agressifs ne font que créer une mauvaise expérience client. Et pour la plupart des marchands, cela se traduit par des revenus radiés en créance irrécouvrable et des résiliations involontaires.

Les marchands confirmeront certainement que ce n’est vraiment pas le but de leur activité.

Ce sont des résultats décevants comme ceux énumérés plus haut qui ont attiré mon attention en tant que cheffe de produit chez GoCardless.

Les chefs de produit ont pour mission de repérer les problèmes les plus critiques qu'il est possible de résoudre pour nos clients. Ainsi, lorsque j'ai remarqué que des milliers de clients utilisaient la version bêta d'une solution automatisée et intelligente de recouvrement des impayés, j'ai été frappée par le fait que, sans aucune promotion du produit, les gens y adhéraient, car il apportait une réponse à un problème bien réel pour lequel ils cherchaient une solution.

Découvrez Success+, le moteur de représentations intelligentes

De nombreuses itérations plus tard (plus de 250, en fait), ce produit bêta est désormais devenu la solution Success+ de GoCardless.

Success+ associe l'intelligence des données de paiement de GoCardless au machine learning pour aider les marchands à gérer et à réduire les échecs de paiement. Cela est rendu possible grâce à la fonction des représentations intelligentes (la première fonctionnalité de Success+), qui identifie à quel moment chaque client a le plus de chances d'avoir de l'argent sur son compte, et retente automatiquement les paiements ce jour-là. Nous sommes parvenus à faire abstraction de toute cette complexité au point que la solution se présente sous la forme d'une intégration conviviale et compacte qui permet aux marchands de l'ajouter à leurs systèmes existants en toute simplicité.

Une décennie (et plus) consacrée à traiter des paiements dans le monde entier signifie que l'intelligence des données que l'on trouve dans Success+ ne peut être reproduite par aucune autre solution sur le marché. Nous traitons des millions de paiements chaque année, et nous disposons donc d'une quantité de données qui nous permet d'établir des modèles précis. C'est cela qui constitue l'intelligence à la base de Success+. Cette solution est capable de déterminer les dates optimales de prélèvement des paiements pour chaque payeur individuel.

Vous vous souvenez des chiffres en début d'article ? Essayons maintenant avec ceux-ci.

Les taux de recouvrement moyens avec les représentations intelligentes sont de 70 % - c'est-à-dire presque le double de la moyenne sans Success+. (En outre, GoCardless affiche d'entrée de jeu un faible taux d'échec des paiements à seulement 2,9 %)**.

Les représentations intelligentes ont davantage de chances d'aboutir, de sorte que les marchands récupèrent un pourcentage plus élevé de leurs revenus, et que moins de leurs paiements qui ont échoué se transforment en créances irrécouvrables ou en résiliations involontaires. Et les avantages ne sont pas seulement financiers. Success+ permet également aux marchands de gagner du temps et d'améliorer leurs relations avec leurs clients.

70 % des utilisateurs de Success+ déclarent que leurs relations avec les clients se sont améliorées depuis qu'ils ne doivent plus courir après les paiements en retard.

Le processus de recouvrement étant entièrement automatisé, il réduit de 64 % le temps consacré à la récupération des paiements qui ont échoué***

En d'autres termes, Success+ permet aux marchands de n'utiliser les méthodes manuelles qu'en dernier recours. En se concentrant uniquement sur les clients dont les paiements ne peuvent pas être récupérés automatiquement, ils ont moins de conversations gênantes qui risquent d'aliéner les clients pour de bon.

Les représentations intelligentes s'appuient sur l'intelligence des données de paiement de GoCardless pour identifier et programmer les dates de relance optimales, tout en permettant aux marchands de garder le contrôle de la relation avec les clients, en fixant le nombre de relances et une plage de temps qui leur convient. Ils bénéficient également d'une visibilité accrue sur leurs taux d'échec et de recouvrement dans le tableau de bord Success+.

Davantage de revenus et de temps à investir dans ce qui vous rend unique

Success+ n'est qu'un nouveau chapitre dans notre quête qui vise à utiliser la technologie et le machine learning pour rendre les processus métier plus intelligents et moins complexes, en automatisant tout ce qui détourne les marchands de leur véritable occupation.

Nous sommes aux côtés de dizaines de milliers d'entreprises, de toutes formes et de toutes tailles aux quatre coins du monde, pour traiter le paiement des abonnements et des factures, les paiements ponctuels et les paiements récurrents. En libérant ces clients des tâches manuelles sans valeur ajoutée (comme courir après les paiements qui échouent), nous leur faisons gagner du temps qu'ils peuvent consacrer au développement de leur entreprise, de leurs produits et de leurs services.

* Note sur la source : Étude commanditée menée par Forrester Consulting pour le compte de GoCardless, septembre 2020 :

** Note sur la source: Données techniques GoCardless, 2021

***Note sur la source: Enquête auprès des clients de GoCardless, 2020