Au pied de mon sapin, je voudrais... un éléphant de forêt du Gabon ?

S'il est préférable d'offrir plutôt que de recevoir, pourquoi est-il si difficile de choisir le bon cadeau à Noël ? Déjà compliqué pour les particuliers, l'exercice peut s'avérer réellement complexe pour les sociétés. Comment offrir un cadeau qui a du sens pour chaque client, tout particulièrement lorsque vous en comptez plus de 70,000?

Cette année, nous pensons avoir trouvé la solution en soutenant ce qui promet d'être une contribution remarquable, innovante et imaginative à la lutte contre le changement climatique, et à tellement plus encore

Au nom de chacun de nos clients, nous allons « recruter » les services d'éléphants de forêt – oui, vous avez bien lu, des éléphants de forêt ! – au Gabon afin qu'ils puissent prendre part à l'impact positif sur l'environnement, la biodiversité et les communautés locales.

Ce projet est mené par Rebalance Earth ( www.rebalance.earth ), qui réinvente les marchés de compensation du carbone en les transformant en mécanismes de « rééquilibrage » permettant de lutter contre le changement climatique, de protéger la biodiversité et de sortir les communautés de la pauvreté.

Lorsque la chaîne de blocs s'invite dans la forêt tropicale

Rebalance Earth est le fruit de trois cofondateurs issus de différentes disciplines : Walid Al Saqqaf, entrepreneur en série et spécialiste de la chaîne de blocs, Ralph Chami, directeur adjoint au FMI, et le conservateur de renommée mondiale, Ian Redmond.

Walid décrit Rebalance Earth (qui sera mis en ligne en 2022) comme « une place de marché permettant de valoriser la nature », et utilise la population d'éléphants de forêt du Gabon pour illustrer son fonctionnement. « Un éléphant de forêt tué pour ses défenses vaut environ 40,000 dollars, mais au cours de sa durée de vie de 60 ans, il contribue (de façon directe ou indirecte) à des services de capture et de séquestration du carbone à hauteur de 1,75 million de dollars. La viande d'une baleine bleue morte vaut $50,000, mais vivante, elle séquestre l'équivalent de 2 millions de livres dollars de carbone. »

Et la contribution de l'éléphant ne s'arrête pas là, selon Ian Redmond : « les éléphants taillent les arbres, leurs excréments fertilisent le sol, et en mangeant les petites plantes, ils désherbent la forêt pour laisser aux grands arbres davantage de nutriments, ce qui leur permet à leur tour de séquestrer davantage de carbone. Les forêts avec éléphants séquestrent 7% de carbone en plus que celles sans éléphants .»

Rebalance Earth associe l'expertise de Walid en matière de chaîne de blocs au savoir-faire économique de Ralph Chami pour valoriser les services que les éléphants rendent à leur écosystème, contribuant ainsi à maintenir et à développer leur environnement proche. Les adhérents achètent des jetons qui aident non seulement à compenser le carbone, mais permettent également de financer des gardes forestiers pour protéger les éléphants et d'investir dans les villages locaux, en construisant des écoles ou des hôpitaux.

Merci à vous, clients de GoCardless

Rebalance Earth appelle cette gestion de la compensation carbone des « services écosystémiques » et souhaite s'associer à des entreprises qui se sont engagées envers la neutralité carbonique et qui apprécient la protection des espèces clés. C'est pourquoi GoCardless apporte son soutien à Rebalance Earth en « recrutant » les services des éléphants de forêt.

Nous avons conclu le préachat de « 100 jours d'éléphants », ce qui représente une minute pour chacun de nos 70 000 clients ; de plus, nous doublons chaque minute, ce qui porte le total à 140 000 « minutes d'éléphants ».

Walid Al Saqqaf salue notre soutien et l'accueille comme un signe fort pour la validation de ce concept révolutionnaire sur le marché : « Nous pensons que GoCardless et ses clients peuvent déclencher un effet boule de neige qui poussera d'autres entreprises à nous rejoindre. Avoir GoCardless comme l'un de nos premiers soutiens d'entreprise représente énormément à nos yeux. Merci ! »

Ben Knight, responsable de la durabilité environnementale chez GoCardless, a été chargé de choisir l'initiative appropriée et explique pourquoi nous soutenons Rebalance Earth : « GoCardless s'engage à agir sur le climat dans le cadre de notre stratégie de durabilité élargie. C'est pourquoi nous sommes cofondateurs de Tech-Zero, le groupe d'action climatéique des entreprises technologiques, et c'est pourquoi nous avons mesuré nos émissions, les avons fait auditer en externe et nous sommes engagés à respecter la norme Science Based Target Net-Zero. Mais surtout, nous tenons à aller au-delà de la simple réduction de nos propres émissions en créant un impact positif pour la nature et les communautés. Nous pensons qu'en ciblant uniquement l'aspect carbone, nous réduisons notre champ d'action, et c'est là que l'approche plus holistique de Rebalance Earth s'aligne vraiment avec nos valeurs. »

Vous souhaitez en savoir plus sur Rebalance Earth ? Regardez cette vidéo explicative proposée par Walid et l'équipe.