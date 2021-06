Annonce de notre levée de fonds de 75 millions de dollars pour donner accès au tout premier réseau mondial de paiement par prélèvement bancaire.

Par Hiroki Takeuchi — févr. 2019 — 2 min lues

Nous sommes particulièrement heureux d’annoncer une nouvelle levée de fonds à hauteur de 75 millions de dollars, menée par de nouveaux investisseurs tels que GV (qui s'appelait avant Google Ventures), Adams Street Partners et Salesforce Ventures, ainsi que les investisseurs existants : Accel, Balderton Capital, Notion Capital et Passion Capital.

Cette série E fait grimper le total des fonds levés à 123 millions de dollars, ce qui nous permet de passer à l’étape suivante de notre mission : libèrer les entreprises de la difficulté à se faire payer pour se concentrer sur leur cœur de métier.

Ces dix dernières années, nous avons assisté au développement de l’économie de l’abonnement et à l’explosion du secteur des services aux entreprises.

Nous voyons de plus en plus d’entreprises investir dans l’expérience client au travers de programmes d’abonnement et de versements échelonnés, ainsi que des contrats de services professionnels avec avances sur honoraires.

Selon nos estimations, environ 18 % des paiements mondiaux sont désormais des paiements réguliers.

Or, si les business models ont évolué, les paiements restent inchangés.

Même les entreprises internationales utilisent des modes de paiement traditionnels, comme les chèques, les virements bancaires ou des modes de paiement conçus pour l’e-commerce, comme les cartes bancaires.

Au mieux, un mode de paiement inadapté constitue une perte de temps et un obstacle à la croissance. Au pire, il cause une perte de clients par ailleurs évitable, et prive les entreprises du flux de trésorerie nécessaire à leur bon fonctionnement.

Aux États-Unis, plus de deux tiers des paiements B2B sont effectués par chèque et près de la moitié des transactions mondiales sont encore traitées sur papier 1.

En attendant, des centaines de milliers d’entreprises font faillite chaque année à cause de problèmes de trésorerie dus à des retards de paiement.

Notre mission : transformer l’encaissement des créances pour ces entreprises.

Ces dernières années, nous avons bâti un réseau mondial de paiement par prélèvement bancaire, qui couvrira bientôt plus de 70 % du volume des paiements récurrents dans le monde (avec l’ajout des États-Unis au printemps 2019).

D’ici la fin de l’année, notre réseau couvrira 35 pays et 9 systèmes de prélèvement, notamment au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Australie et en Europe.

Désormais, nous traitons 10 milliards de dollars de transactions chaque année et nous sommes fiers de pouvoir compter 40 000 entreprises du monde entier comme nos clients.

Nous avons également investi dans le développement d’une plateforme qui s’intègre aux applications utilisées au quotidien par les entreprises, ce qui donne aux utilisateurs une visibilité sur leurs paiements et représente un gain de temps considérable sur des tâches comme le rapprochement bancaire.

En 2018, nous nous sommes associés à 50 nouveaux partenaires en matière de logiciels de facturation et d’abonnement et nous avons renforcé notre partenariat avec Xero, en devenant sa meilleure solution globale pour le prélèvement bancaire.

Dans les mois à venir, nous constituerons notre équipe dans nos nouveaux bureaux à l’international afin d’offrir un meilleur accès à notre réseau aux entreprises s’appuyant sur des revenus réguliers dans les zones EMEA, APAC et Amérique du Nord.

Nous développons également notre plateforme de paiements pour résoudre encore plus de problèmes. Par exemple, nous allons faciliter la réception des paiements transfrontaliers, booster le flux de trésorerie grâce aux règlements instantanés et réduire le taux d’échec en exploitant nos données.

Notre objectif sera atteint lorsque nos clients n’auront plus à s’inquiéter d’être payés.

Ils pourront ainsi se concentrer sur leur cœur de métier : construire le plus grand site de voyage du monde, comme TripAdvisor, proposer des reportages primés, comme The Guardian, créer la plateforme de réservation de restaurants à plus forte croissance, comme LaFourchette, ou encore créer la plateforme spécialisée dans les rendez-vous médicaux, comme Doctolib.

Quelle que soit leur activité, nous sommes heureux de pouvoir aider nos clients dans le monde entier à perdre moins de temps et d’énergie à gérer les paiements pour se consacrer davantage à leur cœur de métier.

Pour garder un œil sur l’actualité de GoCardless et sur le déroulement de notre mission, suivez-nous sur Linkedin.