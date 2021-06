Au cours de ces dernières années, les services d’abonnement sont devenus extrêmement populaires en France et en Europe. En effet, un français sur deux affirme souhaiter consommer plus de produits par abonnement. Ce chiffre atteint 61 % chez les jeunes, 57 % dans les catégories socio-professionnelles supérieures et 54% chez les franciliens. Symboles de cette évolution, les produits culturels – presse écrite, films, musique – sont les plus consommés aujourd’hui via ce nouveau modèle.

Pour les services d’abonnement, ceci représente uniquement la partie émergée de l’iceberg. Les entreprises suivent elles aussi ce mouvement en utilisant de plus en plus d’outils SaaS (software as a service) dans tous leurs secteurs d’activité, et plus particulièrement, la comptabilité, la finance et les départements des ventes.

Que votre marché cible soit les entreprises ou les consommateurs, si vous êtes un fournisseur de services d’abonnement, l’encaissement des paiements est essentiel. Pour vos clients, votre aptitude à encaisser des paiements de façon efficace peut parfois faire toute la différence. En outre, disposer d’une stratégie de paiement soigneusement préparée et exécutée vous permettra d’offrir une meilleure expérience à vos clients, d’accroître la rétention de clients, et, pour les grandes entreprises, d’avoir la possibilité de fortement augmenter votre chiffre d’affaires.

Dans ce guide, nous avons réuni quelques bonnes pratiques pour l’encaissement des paiements récurrents. Si vous souhaitez maximiser votre chiffre d’affaires tout en tirant le meilleur profit de votre business model basé sur un système d’abonnement, nous vous recommandons d’adopter certaines de ces méthodes voire même toutes.

Optimisez la facturation et retentez les échecs de paiement pour diminuer votre churn

Une des raisons principales d’échec de paiements est le manque de fonds sur le compte du client. Mais ce n’est pas la seule raison. Par exemple, un paiement peut être refusé en raison d’un problème technique. Dans ce cas, nous vous conseillons de retenter le paiement dans un laps de temps allant d’une heure à trois ou quatre jours. Assurez-vous d’utiliser la bonne technologie afin d’être immédiatement notifié en cas d’échec de paiement et d’obtenir la raison exacte de l’échec ainsi qu’une solution simple pour retenter le paiement.

Le manque de fonds sur le compte du client et un client qui annule un mandat via sa banque sont les deux raisons les plus fréquentes d’échec de paiement. Grâce à GoCardless, vous bénéficiez d’une gamme complète de notifications afin de cerner exactement les raisons d’échec de vos paiements, vous permettant ainsi de résoudre le problème plus efficacement.

Évitez les cartes annulées ou expirées

Le prélèvement automatique deviendra très vite un de vos bons amis, car il vous permet d’éviter les problèmes d’échecs de paiement en cas de carte de crédit expirée ou annulée. Parce qu’il s’effectue directement de banque à banque, les paiements sont beaucoup moins susceptibles d’échouer. Vous pouvez ainsi diminuer votre taux de churn jusqu’à 0,5 % en utilisant le prélèvement automatique via GoCardless. Cette situation soutient largement la comparaison avec les méthodes de paiement alternatives telles que les cartes de crédit, pour lesquelles le taux de churn peut atteindre de 5 à 10 %.

Offrez la possibilité à vos clients de choisir les fréquences de facturation et date de paiement qu’ils préfèrent

C’est l’une des meilleures façons de faire en sorte que vos clients ont toujours suffisamment de fonds disponibles au moment du paiement. Encaisser des paiements par prélèvement automatique via GoCardless vous permet d’offrir à vos clients des conditions de paiement flexibles (mensuellement, trimestriellement ou annuellement) et de payer à la date qui leur convient le mieux.

Familiarisez-vous avec les cycles de paiement de salaires locaux ou régionaux

Si les échecs ont tendance à se produire en raison de fonds insuffisants, en cas de facturation mensuelle, il est bon d’examiner les cycles de paiement de salaires locaux et régionaux puis de facturer les clients juste après. Vous pouvez aussi envisager d’automatiser toute la procédure en utilisant le prélèvement automatique et permettre à vos clients de choisir les délais de paiement qui leur conviennent le mieux.

Afin de vous assurer d’obtenir vos paiements du premier coup, nous avons préparé une check-list utile pour optimiser les paiements récurrents.

La checklist de GoCardless pour optimiser vos paiements récurrents

Assurez-vous d’offrir les méthodes de paiement adaptées au marché que vous ciblez.

Offrez plusieurs options de paiement (de mensuellement à annuellement).

Autorisez les paiements d’abonnement et récurrents via des méthodes de paiements locales comme les prélèvements automatiques (prélèvement SEPA en Europe).

Sachez combien chaque méthode de paiement vous coûte et pensez à encourager vos clients à utiliser des méthodes plus abordables.

Offrez la possibilité à vos clients de choisir les fréquences de paiement.

Offrez leur aussi la possibilité de choisir les dates de facturation afin qu’ils puissent s’assurer d’avoir les fonds nécessaires au moment du paiement.

Obtenez les coordonnées correctes de vos clients et vérifiez-les auprès de leurs banques afin que les premiers paiements n’échouent pas.

Assurez-vous d’être notifié et de pouvoir résoudre les problèmes de paiement tels que les échecs et les annulations immédiatement.

Notifiez le client immédiatement si vous ne pouvez pas fournir les biens ou services à la date demandée. Ceci vous permet de minimiser les remboursements et/ou les appels vers l’assistance client.

Mettez un numéro de téléphone de commerçant à la disposition de vos clients.

Simplifiez votre processus de paiement et évitez complètement les désagréments énoncés ci-dessus en choisissant le prélèvement automatique comme votre moyen de paiement préféré.

D’après une étude du CSA, le prélèvement automatique est désormais le second moyen de paiement en France avec 18 % de parts de marché (même pourcentage que pour le virement bancaire). Cette méthode de paiement est perçue comme appropriée quel que soit le montant demandé (76 % des payeurs sont d’accord) et comme un bon moyen de contrôler les dépenses (80 % des personnes interrogées sont d’accord).

Avec GoCardless, gérez tous les paiements de vos clients en toute transparence et profitez de tarifs avantageux, d’horaires flexibles et d’un système entièrement automatisé. Le processus d’inscription en ligne est rapide et facile, sans contrat ni durée minimale.

Nous vous offrons la possibilité de créer votre propre intégration personnalisée, via notre API. Vous pouvez aussi profiter de notre gamme d’intégrations prêtes à l’emploi avec des logiciels de comptabilité et de facturation d’abonnements tels que Zuora, Chargebee, ProAbono, iRaiser ou encore Woocommerce.

Améliorez les taux de réussite de vos paiements d’abonnements dès aujourd’hui. Découvrez comment GoCardless peut vous aider.