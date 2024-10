Partout dans le monde, les paiements s’accélèrent

Notre mission : transformer les transactions

Dans un monde qui connaît une évolution très rapide, le délai de traitement des paiements peut avoir un impact considérable sur votre entreprise et vos clients. Le délai entre le moment où vous demandez un paiement et celui où vous le recevez peut fragiliser votre trésorerie, ralentir vos opérations commerciales et frustrer vos clients en quête de transactions fluides.

Nous savons à quel point il est important de se faire payer rapidement. C’est pourquoi nous nous sommes donnés pour mission de révolutionner la manière dont les paiements sont traités à l’échelle mondiale.

Les paiements rapides sont devenus indispensables

À l’ère du numérique, l’instantanéité n’est plus seulement une attente des consommateurs mais une exigence pour assurer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise. Les paiements lents peuvent entraîner toute une série de conséquences négatives.

Gestion de trésorerie : les retards peuvent perturber les chaînes logistiques, impacter la paie des salariés et compromettre la planification financière. Au contraire, des paiements rapides vous permettent de mieux gérer la trésorerie.

Satisfaction client : les services instantanés sont devenus la norme. Des longs délais dans le traitement des paiements génèrent de’l insatisfaction et de la perte de confiance.

Compétitivité : les entreprises qui n'optimisent pas le traitement des paiements risquent de perdre leur avantage concurrentiel et donc, leur efficacité ainsi que leur agilité face aux exigences du marché.

Engagés pour que les entreprises soient payées plus vite

Notre ambition d’accélérer les paiements n'est pas seulement un objectif opérationnel, mais un élément central de notre stratégie produit et de notre mission globale.

Les paiements SEPA sont désormais plus rapides

Dans le cadre de notre mission continue de réduire vos délais d’encaissement, nous avons récemment accéléré le processus entre le moment où vous créez un nouveau paiement (ponctuel ou premier paiement récurrent) et la date à laquelle votre client est débité. Tous les nouveaux paiements créés seront traités plus rapidement. En configurant et en collectant vos paiements plus rapidement vous pouvez renforcer votre trésorerie et libérer des capitaux à réinvestir plus tôt dans votre entreprise.

Règlement le même jour au Royaume-Uni

Bientôt disponible, Same Day Settlement permettra aux entreprises britanniques de recevoir des paiements le jour même où leurs clients sont débités. Le délai de règlement des prélèvements automatiques sera ainsi réduit de deux jours.

Une solution pour les entreprises comme la vôtre

Accès immédiat aux fonds

Meilleure gestion des opérations quotidiennes

Planification financière plus agile

Se faire payer en deux jours aux États-Unis

Aux États-Unis, nous avons réduit les délais de traitement des paiements ACH Pull (également appelés prélèvements ACH) grâce à l'introduction de Faster ACH. Traditionnellement, le traitement des paiements ACH pouvait prendre plusieurs jours, ce qui entraînait des retards pour les entreprises et les consommateurs. Notre initiative Faster ACH a simplifié ce processus, permettant de recevoir en deux jours seulement. Grâce à cette avancée, les entreprises renforcent leur trésorerie et réduisent leurs délais de paiement. Aujourd’hui, plus de 50 % des commerçants américains utilisent Faster ACH.

Paiements aux fuseaux horaires australiens

Pour mieux servir nos clients, nous passons au traitement des paiements australiens en AEST plutôt qu'en GMT. En nous synchronisant avec les banques locales et en optimisant le traitement des transactions, nous accélérons les règlements pour les entreprises australiennes, réduisant ainsi le délai de paiement de quatre jours à seulement deux jours. Cette initiative permet aux entreprises de mieux gérer leurs finances et offre aux consommateurs une expérience de paiement plus fluide.

Et demain ?

Nous restons engagés à accélérer les paiements pour les entreprises et continuons d'explorer de nouvelles technologies et stratégies afin d’optimiser les transactions partout dans le monde. Qu'il s'agisse d'exploiter des technologies financières de pointe ou de collaborer avec des partenaires, nous nous efforçons d'être toujours à l’avant-garde. Restez attentifs : d’autres innovations se profilent !