Plus de reporting business à portée de main

Nous sommes heureux d’annoncer le lancement d’un nouvel outil de reporting interactif au sein même du tableau de bord GoCardless.

Il est conçu pour simplifier l'analyse et la gestion des performances de votre entreprise, en vous fournissant des données claires et actionnables, visibles en un coup d'œil.

Un bon reporting d’entreprise est essentiel

Suivre l’évolution de vos paiements et la performance globale de votre organisation peut prendre du temps, et nécessite souvent l’export de données dans des fichiers CSV peu lisibles.

Le reporting du tableau de bord GoCardless vous aide à relever ce défi et bien d’autres, grâce à une expérience optimisée et conviviale qui met les données dont vous avez le plus besoin à portée de main.

Interactif et informatif

Le tableau de bord interactif vous permet, en quelques clics, d’accéder à l’ensemble de vos données de paiement et de vos données client.

Qu’il s’agisse d’analyser des tendances ou de repérer des points nécessitant votre attention, le tableau de bord facilite l’obtention des informations clés dont vous avez besoin.

Plus de valeur ajoutée

Visualisez l’état de vos paiements aujourd’hui ainsi que les tendances au fil du temps.

Plus besoin d’ouvrir Excel ou Google Sheets : comprendre la trésorerie et la santé financière de votre entreprise n’a jamais été aussi simple.

Un accès rapide aux données dont vous avez besoin

Filtrez vos données par date, devise et d’autres paramètres afin de vous concentrer sur les périodes et indicateurs qui comptent le plus pour vous.

Données mises à jour quotidiennement

Les données de reporting dans le tableau de bord sont actualisées toutes les 24h.

Les statuts de vos paiements sont mis à jour en temps réel, pour des données encore plus récentes.

Fonction reporting du tableau de bord, pour qui ?

Elle s’adresse aux commerçants qui utilisent le tableau de bord GoCardless, en particulier ceux qui occupent une fonction en finance et comptabilité, ainsi qu’aux managers de petites entreprises qui souhaitent un aperçu de toutes leurs données de paiement en un coup d'œil. Cette fonctionnalité est disponible partout dans le monde.

Ce n’est que le début

Nous suivrons de près l’utilisation de cette première version du reporting et collecterons les retours de nos clients, dans une démarche d’amélioration continue.

Notre objectif est de vous proposer une expérience GoCardless toujours plus qualitative, afin que vous disposiez de tous les outils nécessaires pour optimiser la réussite de vos paiements.

Pour tout feedback ou pour signaler un dysfonctionnement, contactez-nous via le panneau de commentaires situé sur la page d’accueil de votre tableau de bord.

Démarrez dès aujourd’hui

Connectez-vous à votre tableau de bord GoCardless et commencez à explorer cette nouvelle fonctionnalité de reporting interactif sans attendre.

Pour plus d’informations ou si vous avez besoin d’aide, visitez le hub GoCardless dédié ici.