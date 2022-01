Investisseurs en Capital Risque pour start-up

Lorsqu’on lance sa start-up ou que l’on est à une phase cruciale du développement de son activité professionnelle, le recours à des sources de financement externes sera important pour faire prospérer son entreprise. Ainsi, tout entrepreneur a différents leviers pour trouver des sources de financement, comme les prêts bancaires ou les levées de fonds (crowdfunding).

Une start-up peut également avoir recours à une source de financement comme l’ouverture de son capital. La start-up devra trouver des investisseurs en capital risque. Toutefois, la notion de capital risque peut sembler barbare, il est ainsi essentiel de comprendre comment trouver des investisseurs en capital risque pour faire évoluer son entreprise.

Qui sont les investisseurs en Capital Risque ?

Avant de débuter les démarches pour trouver des investisseurs en capital-risque, il est essentiel d’identifier et de définir les différents acteurs pour présenter son projet de création ou de développement de sa start-up.

Un capital-risqueur effectue une offre de capitaux à l’encontre des startups ayant un potentiel pour une période prédéfinie à l’avance. On peut assimiler ces acteurs comme étant des investisseurs privés qui apporteront une participation en terme financier dans le capital de l’entreprise, mais également sur le plan de l’expertise. Il peut s’agit de FCPR (Fonds communs de placement à risques), de personnes physiques (nommés business angels) ou des sociétés de capital-risque (SCR). Avant d’entamer les démarches pour trouver des investisseurs en capital risque, il est essentiel de prendre en compte quelques conseils, qui aideront tout entrepreneur à réaliser ces démarches avec succès.

Ayez un plan d’affaire avec une croissance exponentielle

L’entreprise doit être dans un secteur porteur et prometteur qui offre des perspectives de croissance élevées. Les investisseurs en capital-risque prennent généralement en considération ce type d’entreprise. Ainsi, il est essentiel pour tout entrepreneur de revoir son plan d’affaire lorsque son entreprise ne rentre pas dans ce critère fondamental.

Trouver les bons investisseurs

Il est essentiel de trouver les investisseurs appropriés et de préparer une présentation en accord avec le profil des investisseurs et par rapport à leurs aspirations. Ainsi, on trouvera des investisseurs en capital-risque qui s’intéresseront à certains types d’entreprise.

Pour trouver une personne qui peut s’intéresser au projet de l’entreprise, il est en outre essentiel de trouver un investisseur avec lequel l’entrepreneur aura des centres d’intérêts en commun.

Il est ainsi conseillé de participer à des colloques, événements, salons d’affaires pour rencontrer de potentiels investisseurs. Par exemple, une start-up dans le domaine de l’intelligence artificielle aura grand intérêt de participer à un événement dédié à cet effet, pour trouver des investisseurs ayant une passion, centre d’intérêt pour ce domaine prometteur.

Élaborer un modèle d’affaire solide

Pour pouvoir trouver des investisseurs qui puissent s’intéresser au projet de la start-up, il est essentiel de démontrer la faisabilité et la solidité du projet à travers des documents comptables et financiers.

Les chiffres doivent parler d’eux-mêmes pour pouvoir trouver des investisseurs en capital-risque. Ainsi, la présentation de comptes financiers et de prévisions pour l’avenir de la start-up permettra de convaincre tout investisseur de s’impliquer dans le développement de la start-up.

S’appuyer sur des experts

Pour pouvoir trouver des investisseurs en capital-risque, tout entrepreneur devra appuyer son argumentation avec des experts reconnus dans leur domaine. Ces experts peuvent être par exemple des professionnels du droit ou de la comptabilité, afin d’appuyer, solidifier ses prévisions et la faisabilité du projet à l’encontre des potentiels investisseurs. Un expert-comptable pourra par exemple valider les états et prévisions financières de la start-up à horizon de trois, six mois ou un an.

Un logiciel de comptabilité et de gestion comme celui de l’entreprise Sage, permettra d’élaborer les prévisions financières.

Ainsi, cela permettra de montrer aux potentiels investisseurs les perspectives de croissance de l’entreprise et de convaincre les plus réticents.

