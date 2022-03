Il est possible pour un entrepreneur de prévenir de manière optimale les retards de paiement et les impayés. Pour cela, il est nécessaire de savoir comment vérifier la solvabilité d’un client pour éviter les impayés, à l’heure où une entreprise sur quatre rencontre une situation de défaillance en raison d’un retard de paiement.

Ainsi, vérifier et étudier la solvabilité d’un client seront incontournables pour une gestion saine et judicieuse de la trésorerie et par conséquent limiter au maximum l’entreprise à un risque de défaillance. Cela sera également utile pour débuter une relation commerciale avec une autre entreprise sur la base de la confiance et la réciprocité.

Procéder à la vérification de l’immatriculation au RCS du client

Est-il inscrit au registre du commerce et des sociétés ? Vérifier la solvabilité d’un client professionnel nécessite dans un premier lieu de savoir si celui-ci est inscrit au sein du registre du commerce et des sociétés (RCS). L’entrepreneur devra vérifier que le client est bien enregistré au sein d’un site internet dédié comme infogreffe.*

Les autres informations liées au RCS : L’entrepreneur pourra également demander auprès du client professionnel un extrait d’immatriculation récent au RCS. Ce document pourra être demandé directement auprès du client ou sur le site mentionné précédemment. Le document se nomme extrait Kbis est comporte les mentions suivantes :

nom du représentant légal.

ancienneté de l’entreprise.

existence d’une procédure collective à l’encontre de l’entreprise.

mention des capitaux propres.

Vérifier sur les autres registres officiels la solvabilité d’un client professionnel

Il sera en outre possible de vérifier auprès de certaines sources officiels la solvabilité d’un client comme :

fichiers du BODACC

vérification des comptes annuels : les entreprises ont l’obligation de procéder au dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce (sauf exceptions, comme une demande de confidentialité des comptes ou un non-respect de la réglementation).

L’entrepreneur pourra en outre s’assurer que le client professionnel n’a pas de procédure judiciaire en cours et également s’il n’a pas d’impayés auprès de certains organismes de l’administration fiscale, comme le Trésor Public et la Sécurité Sociale.

Vérifier la santé financière du client professionnel

Il est nécessaire de vérifier la santé financière de l’entreprise. Pour cela, il faudra se rapprocher du greffe du Tribunal de commerce qui indiquera les éléments suivants :

les inscriptions de privilèges et de nantissements.

les inscriptions dans le but de voir l’existence d’un droit de propriété : crédit-bail, contrats de location.

ratio du taux de marge brut et du taux d’endettement.

compte de résultat, bilan de l’entreprise.

D’un point de vue financier, il est possible de surveiller l’évolution de la santé financière de l’entreprise et ainsi de comparer les années précédentes avec les années en cours. Il sera en outre judicieux de vérifier le secteur d’activité du client et s’il s’agit d’un client basé à l’étranger, l’entrepreneur pourra vérifier la situation économique et politique du pays de ce même client professionnel.

Les documents comptables mentionnés dans les deux derniers points, seront particulièrement utiles pour vérifier la solvabilité d’un client professionnel pour éviter les incidents de paiement. Il est également possible de vérifier ces informations sur le site inter infogreffe.

Vérifier la solvabilité de l’entreprise auprès de son réseau professionnel

Il existe un moyen simple et efficace de s’assurer de la solvabilité d’un client pour éviter les risques d’impayés. Il est possible de vérifier auprès de son réseau professionnel, surtout, si vous entretenez des relations sur le long terme et de confiance avec des personnes de votre secteur d’activité (fournisseurs, autres clients, concurrents). Généralement, un client défaillant dans un secteur d’activité sera généralement connu dans un réseau professionnel d’un même secteur d’activité.