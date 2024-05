Aircall veut s’appuyer sur GoCardless pour croître à l’international

Londres/Paris, 30 mai 2024 – Le centaure français Aircall spécialisé dans la téléphonie d'entreprise dans le cloud renouvelle sa confiance à la société de paiements bancaires GoCardless comme fournisseur de prélèvement bancaire. Comme elle l’a fait en France et en Europe, la startup souhaite accélérer l’adoption de ce moyen de paiement auprès de ses clients à travers le monde pour soutenir son développement à l’international.

La collaboration avec GoCardless s’appuie sur une relation initiée en 2020 lorsque Aircall a cherché à promouvoir l’adoption du prélèvement bancaire, un moyen de paiement plus rentable, fiable et rapide que les autres moyens de paiement – cartes bancaires et virements – qu’elle propose par ailleurs. Son ancienne infrastructure de paiement obligeait l’équipe comptabilité à intégrer et gérer elle-même chaque système de prélèvement bancaire et leurs mandats selon les différentes zones géographiques desservies : SEPA en Europe, BACS au Royaume-Uni, ACH aux Etats-Unis, BECS en Australie, ce qui impliquait de consacrer du temps au traitement manuel des paiements, détournant ainsi d’importantes ressources cruciales au développement des activités cœur de métier de l’entreprise.

Travailler avec GoCardless a permis à Aircall d’automatiser la collecte de ses paiements et ce à l’échelle mondiale : la solution est connectée aux différents systèmes de prélèvement automatique et une simple intégration API avec le système ERP de l’entreprise lui permet d’automatiser la facturation, le recouvrement et le rapprochement bancaire : dès qu'une facture est créée, l'instruction de paiement est envoyée à GoCardless pour l'encaissement, puis automatiquement rapprochée dans les systèmes d’Aircall. L’équipe comptable a ainsi pu économiser un jour et demi de travail par mois.

La startup y a par ailleurs également gagné en termes de trésorerie puisque pour chaque client qui paie par prélèvement bancaire, le délai de recouvrement est de 7 à 10 jours, contre 30 jours pour les paiements par virement bancaire.

Enfin, Aircall bénéficie désormais un taux de réussite de ses paiements proche de 100 %. Elle utilise en effet Success+ de GoCardless, une solution qui utilise l'apprentissage automatique pour programmer automatiquement le moment optimal pour représenter et recouvrer les paiements qui ont échoué initialement. Depuis qu’elle utilise Success+, Aircall a pu récupérer plus de 200 000 € de paiements sans aucune intervention manuelle.

Aujourd'hui, près d'un client d'Aircall sur six dans le monde paie via GoCardless. Parmi eux, 43 % sont situés en France et 74 % dans la zone SEPA, représentant une augmentation de 11 % au cours des 6 derniers mois. Sur cette même période, l'utilisation du prélèvement bancaire de GoCardless a progressé de 37 % en Australie, de 34 % aux Etats-Unis et de 29 % au Royaume-Uni.

Keaton Bolt, responsable des comptes clients et de l'encaissement d’Aircall a déclaré : « Comme nous l’avons fait en France et de manière g énérale dans la zone SEPA, notre objectif est d’augmenter l'adoption de GoCardless - un moyen de paiement entièrement automatisé, peu cher et que nous pouvons contrôler - pour nous développer à l’international, en particulier aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie qui sont des marchés stratégiques pour nous. Nous avons dépassé les 100 millions d'euros de revenus récurrents annuels et nous prévoyons maintenant d'atteindre le milliard d'euros. GoCardless sera un partenaire clé lorsqu'il s'agira de passer efficacement à ce niveau ».

Alexandra Chiaramonti, vice-présidente et directrice générale, EMEA chez GoCardless, a déclaré : « Nous sommes fiers de compter l’un des plus beaux fleurons de la FrenchTech parmi nos clients. Nous aimons l’idée que nos innovations puissent contribuer à soutenir la croissance d’une entreprise ambitieuse et avec laquelle nous partageons le sens du service client ».

Pour rappel, Aircall est une solution de téléphonie d’entreprise basée sur le cloud. Elle s'intègre à tous les principaux CRM, tels que Salesforce, HubSpot, Slack, Gong ou encore Intercom, pour aider les équipes de vente et d'assistance à la clientèle des TPE et PME à stimuler la croissance et la satisfaction de leurs clients grâce au pouvoir de la conversation. En 2022, soit à peine 8 ans après sa création en 2014, la jeune pousse française a atteint le statut de centaure après avoir dépassé les 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents (ARR), l'indicateur financier de référence pour les logiciels sous abonnement (SaaS). La startup est résolument tournée sur l’international puisqu’elle compte environ 20 000 clients dans près de 100 pays.

A propos de GoCardless

GoCardless est une entreprise globale de paiement bancaire. Nous aidons plus de 85 000 entreprises, des start-ups aux grands comptes, à collecter des paiements récurrents et ponctuels, et ce sans qu’elles aient à courir après, sans stress et sans frais élevés. Chaque année, GoCardless traite plus de 35 milliards de dollars de paiements dans plus de 30 pays. Notre acquisition de Nordigen signifie que nous permettons également aux entreprises de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées grâce à un accès facile aux données des comptes bancaires. Notre siège social est situé au Royaume-Uni, avec des bureaux supplémentaires en Australie, en France, en Lettonie et aux États-Unis.

