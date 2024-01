SOS MEDITERRANEE renouvelle sa confiance à GoCardless pour la collecte de ses dons réguliers

Londres/Paris, janvier 2024 – L’association humanitaire de sauvetage de personnes en détresse en mer SOS MEDITERRANEE, renouvelle sa confiance à GoCardless, société de paiements bancaires, comme fournisseur de prélèvement bancaire dans un contexte de forte croissance du nombre de ses donateurs réguliers.

SOS MEDITERRANEE est une organisation maritime et humanitaire de sauvetage de personnes en détresse en mer. Fondée par des citoyens européens en 2015, elle lance, dès février 2016, des opérations de sauvetage en Méditerranée centrale d'abord avec le navire-ambulance l'Aquarius, puis, à partir de 2019, avec l'Ocean Viking, toujours en activité aujourd'hui. L’organisation à but non lucratif, opérant en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, est financée à 91% par des dons privés.

La collaboration vise à proposer le prélèvement bancaire aux e-donateurs réguliers de l’association se rendant sur la plateforme France de SOS MEDITERRANEE. L’intégration de GoCardless dans l’interface de paiement de SOS MEDITERRANEE se fait via iRaiser, spécialiste de la collecte de fonds en ligne pour les organisations à but non lucratif.

La collaboration avec GoCardless s’appuie sur une relation long terme initiée dès le début des activités de SOS MEDITERRANEE en 2016.

Travailler avec GoCardless permet à SOS MEDITERRANEE de faciliter la collecte de ses dons récurrents dans un contexte de forte augmentation du nombre de ses donateurs réguliers. Au nombre de 1 000 en 2016, ce chiffre a été multiplié par 11 : ils sont en effet aujourd’hui environ 12 000. La collaboration permet également d’automatiser la collecte, un atout de taille pour cette association “tout digitale”. Enfin, elle est un levier de fidélisation de ses donateurs réguliers, un élément essentiel de prévision budgétaire pour SOS MEDITERRANEE. En ayant une meilleure visibilité sur ses dons récurrents, l’association peut en effet continuer d’opérer dans des périodes où les dons sont moins importants ou incertains.

Depuis la mise en place du prélèvement automatique chez SOS MEDITERRANEE en 2016, ce mode de paiement n’a cessé de prendre de l’ampleur. Aujourd’hui, près de 62 % des dons réguliers de SOS MEDITERRANEE se font par prélèvement automatique contre 28 % en 2016. SOS MEDITERRANEEE estime également que le taux de rétention sur une période donnée d’un donateur qui a choisi le prélèvement automatique avec GoCardless est d'au moins 20 % supérieur par rapport à un donateur par carte bancaire.

A noter que France générosités avait lancé une étude en octobre 2023 sur les modes de paiement du don en ligne. En excluant les données d’HelloAsso (qui ne propose que le paiement par CB), France générosités notait une redirection de l’utilisation de la carte bancaire vers le prélèvement bancaire pour la collecte des dons récurrents. En 2022, les données montrent en effet que le prélèvement devient le premier mode de paiement représentant 58,9 % du total des montants collectés (contre 39,1 % pour la carte bancaire), utilisé par 78,5% des organisations.

Corinne Melet, directrice de la collecte France de SOS MEDITERRANEE, a déclaré : « Nous aimons l’idée de cette continuité dans cette histoire partagée avec GoCardless et du fait que nous ayons grandi ensemble. Ce qui est intéressant est la fiabilité de la solution qui ne demande pas de suivi. Pour une association de taille moyenne comme la nôtre, une organisation 100 % digitale, c'est très sécurisant. Par ailleurs, il y a un taux de fidélité sur le prélèvement automatique qui est extraordinaire puisque l’on court moins de risques d’échec qu’avec d’autres moyens de paiement. Surtout, la fidélisation est essentielle parce qu’elle nous permet de sécuriser nos dons récurrents. Fin 2018 nous avons dû mettre un terme aux activités de notre navire l’Aquarius, après avoir sauvé plus de 30 000 vies. Affréter un nouveau navire par la suite a été une tâche ardue et nous n’aurions jamais pu tenir financièrement dans ce laps de temps si nous n’avions pas eu de visibilité sur le soutien de nos donateurs réguliers ».

Alexandra Chiaramonti, vice-présidente et directrice générale, EMEA chez GoCardless, a déclaré : « Nous sommes fiers de compter SOS MEDITERRANEE parmi nos clients historiques. Nous aimons l’idée que nos innovations puissent contribuer à faciliter le travail de celles et ceux qui luttent au quotidien pour sauver des vies. Nous aimons aussi l’idée de nous dire que GoCardless permet de fidéliser des donateurs dans l’engagement qu’ils ont auprès d’associations qui leur tiennent à cœur ».

* Etude réalisée à partir des données des cinq prestataires de Formulaire De Don (FDD) : AssoConnect, Ediis Aid, GiveXpert, HelloAsso et iRaiser.

Contacts presse GoCardless France

MORENO CONSEIL

Clara Moreno - 06 12 56 70 07 - clara@morenoconseil.com

Sonia Lawson - 06 11 46 69 36 - sonia@morenoconseil.com

Contact presse SOS MEDITERRANEE Adèle Simon - 06 11 74 10 11 - a.simon@sosmediterranee.org

A propos de GoCardless

GoCardless est une entreprise globale de paiement bancaire. Nous aidons plus de 85 000 entreprises, des start-ups aux grands comptes, à collecter des paiements récurrents et ponctuels, et ce sans qu’elles aient à courir après, sans stress et sans frais élevés. Chaque année, GoCardless traite plus de 35 milliards de dollars de paiements dans plus de 30 pays. Notre acquisition de Nordigen signifie que nous permettons également aux entreprises de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées grâce à un accès facile aux données des comptes bancaires. Notre siège social est situé au Royaume-Uni, avec des bureaux supplémentaires en Australie, en France, en Lettonie et aux États-Unis.

© 2023 GoCardless Ltd. Tous droits réservés. GoCardless est une marque déposée de GoCardless Ltd dans plusieurs pays. Les marques de tiers mentionnées ci-dessus sont la propriété de leurs sociétés respectives. A moins d'être explicitement identifié comme tel, rien dans ce communiqué de presse ne doit être interprété comme une approbation, un soutien ou un parrainage par des tiers de GoCardless Ltd. ou de tout aspect de ce communiqué de presse.

A propos de SOS MEDITERRANEE

Depuis 2014, plus de 28 000 hommes, femmes et enfants sont morts en Méditerranée en tentant la traversée sur des embarcations de fortune. SOS MEDITERRANEE est une association humanitaire européenne de sauvetage en mer constituée de citoyens mobilisés pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse en mer. Depuis le début de ses opérations en février 2016, SOS MEDITERRANEE a secouru plus de 39 000 personnes avec l'Aquarius puis l'Ocean Viking. Le quart d'entre elles étaient mineures. L'association est basée en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse. Elle a reçu le Prix Unesco Houphouët-Boigny 2017 pour la Recherche de la Paix. Le 19 octobre 2022, elle a remporté le prestigieux prix de la Fédération Internationale du Sauvetage en Mer (International Maritime Rescue Federation, IMFR) pour la « contribution exceptionnelle d'une équipe aux opérations de recherche et de sauvetage en mer ». Le 28 septembre 2023, SOS MEDITERRANEE a été lauréate du Right Livelihood Award 2023, considéré comme le « prix Nobel de la paix alternatif ».