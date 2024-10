Alexandra Chiaramonti nommée Directrice Générale Internationale de GoCardless

LONDRES, PARIS et MELBOURNE, 15 octobre 2024 -- La société de paiement bancaire GoCardless a nommé Alexandra Chiaramonti Directrice Générale de son activité internationale. Avec cette nomination, Alexandra Chiaramonti rejoint également l'équipe de direction de la fintech.

Dans ses nouvelles fonctions, Alexandra Chiaramonti est responsable de la croissance de la fintech en dehors du Royaume-Uni et de l'Irlande, avec un accent mis sur l'Europe et l'Asie-Pacifique.

Alexandra Chiaramonti a rejoint GoCardless en 2021 en tant que Vice-Présidente et Directrice Générale de la région EMEA. Sous sa direction, le volume de nouvelles affaires dans cette région a triplé et le chiffre d’affaires a augmenté de 40%, contribuant à une augmentation globale de 49% des revenus internationaux de la fintech.

Sa nomination intervient alors que GoCardless double son activité à l’international avec des objectifs ambitieux visant à augmenter de manière significative les revenus des régions en dehors du Royaume-Uni et de l'Irlande au cours des trois prochaines années.

Paul Stoddart, Président de GoCardless, a déclaré : « Nous avons fait des progrès fantastiques dans nos activités internationales au cours des dernières années, chaque marché dépassant les objectifs fixés à la fois en termes d'acquisition de nouveaux clients et de génération de nouveaux revenus. Il subsiste des opportunités significatives pour GoCardless et le Directeur Général de l'international jouera un rôle déterminant dans la poursuite de la croissance. Avec ses réalisations exceptionnelles en Europe et sa vaste expérience dans la mise à l'échelle et l'expansion des entreprises à l’international, je suis convaincu qu'Alexandra est le bon leader pour nous aider à atteindre nos objectifs ».

Alexandra Chiaramonti, Directrice Générale Internationale de GoCardless, a déclaré : « Je suis très enthousiaste à l'idée d'occuper ce poste et de travailler avec nos équipes talentueuses à travers le monde. Sur tous les marchés, les entreprises recherchent de nouveaux moyens d'augmenter leurs revenus, de réduire leurs coûts, d'offrir une expérience client de premier ordre et d'éliminer les tâches administratives frustrantes de leurs opérations quotidiennes – soit tout ce que les paiements bancaires peuvent les aider à concrétiser. L'opportunité qui s'offre à nous est immense. Je suis impatiente de faire de GoCardless le prestataire de paiement de référence pour les entreprises ambitieuses et en pleine croissance partout dans le monde ».

Cette nouvelle fait suite à la nomination du nouveau Vice-Président des Opérations de GoCardless et responsable du site de Riga, son « deuxième siège social » en dehors du Royaume-Uni. En plus de renforcer son équipe de direction, la société de paiement bancaire a continué de se développer grâce à des partenariats internationaux. Plus tôt cette année, elle a annoncé le lancement mondial de GoCardless pour Salesforce sur Salesforce AppExchange, permettant aux clients d'accéder à la gamme complète de produits GoCardless, y compris Instant Bank Pay, sa fonction de paiement basée sur l'open banking, ainsi qu'une application sur le marché Intuit QuickBooks Marketplace pour l'Australie et les États-Unis.

Contacts presse GoCardless press@gocardless.com

A propos de GoCardless

GoCardless est une société mondiale de paiement bancaire. Près de 100 000 entreprises, des start-ups aux grands comptes, utilisent GoCardless pour collecter et envoyer des paiements par le biais du prélèvement automatique, des paiements en temps réel et de l'open banking.

GoCardless traite plus de 130 milliards de dollars de paiements par an dans plus de 30 pays, aidant les clients à collecter et à envoyer des paiements récurrents et ponctuels, sans tracas, stress ou frais coûteux. Nous utilisons des données et des informations pour améliorer le taux de succès des paiements, réduire la fraude et, avec une connectivité bancaire ouverte à plus de 2 500 banques, pour aider nos clients à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

Notre siège social se trouve au Royaume-Uni et nous avons des bureaux en Australie, en France, en Irlande, en Lettonie et aux États-Unis. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.gocardless.com et suivez-nous sur LinkedIn @GoCardless.

© 2024 GoCardless Ltd. Tous droits réservés. GoCardless est une marque déposée de GoCardless Ltd dans plusieurs pays. Les marques de tiers mentionnées ci-dessus sont la propriété de leurs sociétés respectives. A moins d'être explicitement identifié comme tel, rien dans ce communiqué de presse ne doit être interprété comme une approbation, un soutien.