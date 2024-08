Paris, Londres, Melbourne, Auckland, New York, 27 août 2024 - La société de paiement bancaire GoCardless a lancé GoCardless pour Salesforce sur Salesforce AppExchange, une place de marché professionnelle de premier plan pour les applications et les experts partenaires, permettant aux clients d'accéder à la plateforme de paiement GoCardless directement dans Salesforce. Ceux-ci peuvent accéder à la gamme complète de produits GoCardless, y compris Instant Bank Pay, sa fonctionnalité de paiement basée sur l'open banking, et le prélèvement automatique, qui automatise la collecte des paiements ponctuels et récurrents dans plus de 30 pays.

GoCardless pour Salesforce est actuellement disponible sur AppExchange à l'adresse : https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=5bb0e06d-3865-42cf-a3d9-2eccd4c690d8

GoCardless pour Salesforce

Passer aux paiements de compte à compte avec GoCardless signifie que les clients de Salesforce gagneront du temps et de l'argent en automatisant leurs processus de paiement. Comme les paiements bancaires de GoCardless prélèvent directement l’argent sur les comptes bancaires des clients, les payeurs peuvent également dire adieu aux inconvénients, aux échecs de paiement et aux interruptions de service indésirables associés aux données de cartes expirées, perdues ou volées.

L'intégration sera destinée aux clients des secteurs de l'énergie et des services publics, des services financiers, de l'immobilier et des services administratifs.

Commentaires sur l’annonce :

· « Nous sommes fiers de lancer GoCardless pour Salesforce, la première intégration pour les paiements de compte à compte disponible sur Salesforce AppExchange. Nous facilitons la tâche des utilisateurs d'AppExchange pour collecter des paiements ponctuels et récurrents. Notre intégration offre non seulement plus de visibilité et de contrôle sur la façon dont les utilisateurs d'AppExchange sont payés, mais rend également le processus plus rapide et plus facile pour les payeurs finaux », a déclaré Seb Hempstead, vice-président des partenariats chez GoCardless.

· « GoCardless pour Salesforce est un ajout bienvenu à AppExchange, car il accélère la transformation numérique des entreprises en automatisant leurs processus de paiements », a déclaré Alice Steinglass, vice-présidente exécutive et general manager chez Salesforce. « AppExchange évolue constamment pour mettre en relation les clients avec les applications et les experts qui répondent à leurs besoins professionnels ».

Salesforce AppExchange, une place de marché d'entreprise de premier plan pour les applications et les experts partenaires, permet aux entreprises, aux développeurs et aux entrepreneurs de créer, de commercialiser et de se développer d'une manière entièrement nouvelle. Depuis son lancement en 2006, la plateforme s'est développée pour inclure aujourd’hui plus de 8 000 applications et experts, avec plus de 12 millions d'installations. AppExchange met en relation des clients de toutes tailles et de tous secteurs avec des applications prêtes à être installées ou personnalisables et des consultants certifiés Salesforce pour répondre à toutes les problématiques d’entreprise.

Ressources complémentaires :

· Suivez Salesforce sur LinkedIn et X

· Suivez GoCardless sur LinkedIn et X

Salesforce, AppExchange et autres sont des marques déposées de Salesforce, inc.