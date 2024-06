Résultats financiers : GoCardless continue sur le chemin de la croissance

Paris, 18 juin 2024 - La société de paiement bancaire GoCardless annonce une hausse de 42 % de son chiffre d'affaires en France sur son dernier exercice fiscal clos en juin 2023. Cette performance s'explique notamment par une stratégie commerciale soutenue pour faire de GoCardless un acteur-clef du paiement BtoB.

De leur côté, les revenus européens, qui sont par ailleurs générés depuis le bureau de Paris, ont progressé de 40 % et représentent 17 % du chiffre d'affaires total de la fintech britannique.

Les résultats sur les marchés français et européen ont contribué à la très bonne performance globale de GoCardless : son chiffre d'affaires global a augmenté de 31 % et le chiffre d'affaires à l’international (hors Royaume-Uni et Irlande) a progressé de 49,4 %. Les revenus internationaux ont représenté plus d'un cinquième (22,8 %) des ventes totales, en hausse par rapport aux 20 % de l'année précédente. Le volume total des paiements traités a augmenté de 36,8 %.

Cette croissance a été tirée :

- Par une stratégie commerciale soutenue

En France, GoCardless a signé de nombreux nouveaux contrats, tout en renouvelant des collaborations de longue date comme celle avec l'association humanitaire SOS MEDITERRANEE, dont elle est le prestataire de prélèvement bancaire depuis 2016. L'entreprise a par ailleurs activement poursuivi sa stratégie partenariale en remportant de nouvelles intégrations comme Tiime et BCS Data qui ont rejoint les quelques 350 fournisseurs de logiciels, dont Salesforce, Zuora, Chargebee, Sage, Sellsy et Pennylane, qui intègrent déjà la plateforme GoCardless et son réseau mondial de paiement bancaire. Avec un avantage commercial majeur pour la fintech : ces intégrations lui permettent d'étendre sa portée et de se lancer rapidement sur de nouveaux marchés par l'intermédiaire d'autres acteurs, au lieu de s'engager dans des ventes directes pour acquérir chaque nouveau client.

-Ainsi que par la commercialisation de son réseau mondial unique de paiement bancaire

En février 2023, la fintech a lancé GoCardless Embed, une nouvelle intégration permettant aux prestataires de services de paiement (PSP) tiers d'accéder à son réseau mondial de paiement bancaire et de bénéficier de tous les avantages des paiements de compte à compte. Commercialement, c’est aussi un moyen rapide pour la fintech de se développer : GoCardless peut atteindre des millions de payeurs par l'intermédiaire d'autres PSP. Cette année, par exemple, GoCardless a signé un accord avec Ecommpay pour que ce PSP de finance embarquée permette à ses clients d’accéder aux paiements bancaires dans plus de 25 pays, y compris européens, du réseau GoCardless.

Parallèlement, GoCardless a recruté les meilleurs talents pour accélérer vers la rentabilité

L’entreprise a nommé Franck Cohen, une pointure du SaaS et de la technologie, basé à Paris, comme premier Président de son Conseil d'administration, avec pour objectif d'atteindre la rentabilité. Cela implique de faire des choix stratégiques comme celui de se concentrer sur les produits et services qui permettent à l'entreprise de se développer rapidement à l’instar de GoCardless Embed, et d’accueillir de nouveaux talents dans son équipe de direction : l'année dernière, GoCardless a ainsi également annoncé les arrivées d'Alan Cairns, Chief People Officer, et de Kamila McWilliam, Director of Corporate Development, au sein de son équipe de direction.

Rentabilité en 2025

Depuis la clôture de son exercice 2023, GoCardless n'a cessé de se renforcer. Les principaux développements comprennent l'accord d'acquisition de Sentenial Ltd, opérant à l'échelle mondiale sous la marque Nuapay. Cette acquisition permettra à GoCardless d'élargir considérablement son offre de canaux indirects, en consolidant sa position de prestataire de paiement clé pour les segments de clientèle existants et nouveaux, y compris les éditeurs de logiciels indépendants (Independent Software Vendors - ISV) et les PSP.

GoCardless a également renouvelé et étendu son partenariat stratégique avec Sage - et avec Sage Intacct en Europe -, permettant à encore plus d'entreprises au sein de la base clients de Sage d’accéder aux paiements bancaires et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de croissance pour la fintech. Grâce à GoCardless Embed, Ecommpay a également lancé les paiements par prélèvement bancaire au Royaume-Uni et en Europe, lui permettant d’augmenter sa couverture des marchés britannique et européen de 44% sans cannibaliser les moyens de paiement existants. GoCardless a enfin nommé Jolawn Victor au poste de Chief Growth Officer, ajoutant ainsi de la force et de la profondeur à l'entreprise alors que cette dernière travaille à atteindre d’ambitieux objectifs de croissance. Une ambition qu'elle espère atteindre en 2025 grâce à une croissance encore plus forte en Europe.

La France, tête de pont du développement européen de GoCardless

Pour rappel, la fintech britannique opère sur le marché français depuis 2014, avec des bureaux à Paris depuis 2018. GoCardless France, qui compte aujourd'hui 30 personnes, a par ailleurs continué à renforcer ses équipes commerciales, ciblant avec succès l'écosystème tech français de toutes verticales. Le bureau parisien est le hub des opérations européennes de GoCardless, d’où elle couvre d’ailleurs l'Espagne et l'Italie.

Alexandra Chiaramonti, VP et General Manager EMEA de GoCardless, déclare :

« Dans un contexte économique plus que tendu, nous sommes ravis d'avoir pu maintenir notre forte croissance sur le marché français, et plus largement en Europe. Ce succès, nous le devons à nos équipes qui travaillent au quotidien pour répondre aux besoins de nos marchands et les aider à pérenniser leur activité. Depuis notre création, nous sommes convaincus du potentiel des paiements bancaires pour permettre aux entreprises d'être payées rapidement et pour qu’elles puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le marché des paiements de compte à compte, évalué à environ 225 000 milliards de dollars en volume de transactions dans le monde, est florissant et nous sommes impatients d'apporter ce moyen de paiement plus rapide, plus sûr et plus rentable à un spectre encore plus large d'entreprises ».