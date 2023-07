Nomination: Franck Cohen premier Président du Conseil d'administration de GoCardless

Londres, 11 Juillet 2023 -- GoCardless, la fintech spécialiste du paiement bancaire, a nommé Franck Cohen à la présidence de son Conseil d'administration afin d'accélérer son chemin vers la rentabilité.

Ce vétéran de la filière et entrepreneur apporte une riche expérience dans le domaine de la technologie et des logiciels, notamment en tant que Président de la région EMEA et Directeur Commercial monde pendant les dix années qu'il a passées chez SAP. Avant cela, il était Vice-Président exécutif et Directeur Général pour l'Amérique du Nord et la région EMEA chez Lawson.

Franck Cohen est également Président du Conseil d'administration de CYE, une société de cybersécurité située en Israël, et agit en tant que conseiller auprès de startups et d'entreprises technologiques à forte croissance, comme la plateforme d'automatisation des entreprises UIPath ou encore Workday, la principale solution de gestion du capital humain.

Hiroki Takeuchi, cofondateur et PDG de GoCardless, a déclaré : « Franck est un très apprécié nouvel atout de notre liste croissante de leaders et de conseillers expérimentés, qui nous aideront tous à passer à la prochaine étape de notre développement. Non seulement je suis impatient d'en apprendre davantage sur lui sur le plan personnel, mais je me réjouis déjà par l’attention qu'il portera à l'équipe de direction et par sa capacité à nous aider à prendre des décisions rapides et efficaces. Ces deux aspects deviendront encore plus importants au cours des 18 prochains mois, alors même que nous nous dirigeons vers la rentabilité. Nous bénéficierons également de son expérience dans la conduite de multiples opérations de fusions et acquisitions, qui soutiendront nos plans de croissance ambitieux ».

Franck Cohen a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre GoCardless, une entreprise qui est en première position pour décoller dans le secteur des paiements, un marché qui connaît une croissance et une évolution rapides. Tout au long de ma carrière, mes responsabilités ont mis l'accent sur la technologie et la transformation, je suis donc impatient de rejoindre le conseil d'administration pour accompagner GoCardless dans la prochaine phase de sa croissance. En tant qu'entrepreneur moi-même, je suis par ailleurs très enthousiaste à l'idée de travailler avec Hiroki et tout mettre en œuvre afin que l'entreprise puisse réaliser sa vision, celle de devenir le réseau de paiement bancaire mondial ».

Franck Cohen est le dernier dirigeant à rejoindre GoCardless, après les arrivées d'Alan Cairns, Chief People Officer, et de Kamila McWilliam, Director of Corporate Development, parmi l'équipe dirigeante de la fintech. Avant cela, GoCardless avait annoncé la nomination de trois anciens cadres de Nordigen pour capitaliser sur l'opportunité mondiale de 400 milliards de dollars en matière d'open banking.

Ces nominations interviennent alors que GoCardless continue d'accélérer sa croissance en lançant de nouveaux produits sur le marché, notamment un produit en marque blanche qui permet à n'importe quel prestataire de services de paiement (PSP) d'accéder à son réseau mondial de paiement bancaire, et en continuant à développer de nouveaux moyens de paiement bancaire basés sur l'open banking et PayTo.

Sur GoCardless GoCardless est un leader mondial des solutions de paiement bancaire facilitant la collecte des paiements ponctuels et récurrents directement depuis le compte en banque des clients, via le prélèvement bancaire et l’open banking. Le réseau mondial des paiements et la plateforme technologique de GoCardless simplifient l’encaissement des paiements pour plus de 85 000 entreprises partout dans le monde, des multinationales aux petites entreprises. Chaque année, GoCardless traite plus de 35 milliards de dollars de paiements dans plus de 30 pays. Son siège est situé au Royaume-Uni, avec des bureaux supplémentaires en Australie, en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. En France GoCardless accompagne des références de la French Tech comm Doctolib, Luko, Sowee ou encore Payfit. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gocardless.com ou suivez-nous sur Twitter @GoCardless.