Verified Mandates permet aux commerçants de réduire la fraude, de protéger leurs revenus et d’offrir une meilleure expérience client.

PARIS, 21 septembre 2022 - GoCardless, fintech leader dans le domaine des solutions de paiement bancaire, lance Verified Mandates en France. Rattachée à la plateforme de paiement bancaire GoCardless, Verified Mandates associe le service d’informations sur les comptes (Account Information Service, AIS) permis par l'open banking avec le prélèvement automatique pour contrer la fraude avant qu'elle ne se produise.

Il s'agit d'une nouvelle approche pour s'attaquer au problème séculaire de la fraude au paiement, de l’usurpation d’identité à l’escroquerie à la fausse commande, lorsque des clients essaient intentionnellement de se faire livrer des biens ou des services sans les payer.

Le problème est particulièrement prégnant pour les entreprises à revenus récurrents : une étude GoCardless indique que 55 % des commerçants français sur ce modèle considèrent la fraude comme une menace majeure, voire même la première menace à laquelle ils sont confrontés aujourd'hui. Malgré cela, plus de la moitié des entreprises (53 %) déclarent continuer à fournir des biens ou des services avant d'avoir vérifié l'authenticité et la véracité des informations bancaires d'un client.

Quelques clics, une meilleure solution

Jusqu'à présent, les entreprises particulièrement exposées - notamment celles qui facturent, proposent des essais gratuits ou demandent un paiement après utilisation - n'avaient pas beaucoup de recours. Mais l'introduction de Verified Mandates représente une nouvelle ère dans la prévention intelligente de la fraude et qui ne compromet pas l'expérience client.

Verified Mandates fonctionne selon un processus simple, en trois étapes, qui peut être réalisé en moins d'une minute.

1) Un client qui entre dans le flux de paiement d'un commerçant sera invité à remplir un mandat de prélèvement.

2) Il sera invité à choisir sa banque, à se connecter à son espace bancaire et à autoriser la création de son mandat de prélèvement.

3) Le commerçant recevra une confirmation instantanée de la réussite de la vérification et le client pourra procéder au règlement comme d'habitude.

En plus d'une expérience de paiement sans couture, les payeurs gagnent également en tranquillité d'esprit : une sécurité bancaire, souvent assortie d’une authentification biométrique, est beaucoup plus difficile à compromettre pour les fraudeurs que par exemple l'utilisation de données volées de cartes bancaires.

Alexandra Chiaramonti, Directrice Générale Europe du Sud de GoCardless, déclare :

« La fraude aux paiements est un problème courant pour les commerçants, mais les nouvelles technologies leur permettent désormais de limiter leur exposition sans pour autant réduire la conversion ou ajouter une tonne de tiers à leur liste de fournisseurs. Verified Mandates, qui utilise la puissance de l'open banking, permet d'inclure l’authentification des payeurs dans le cadre habituel du flux de paiement. Les commerçants peuvent ainsi protéger leurs revenus sans ajouter de frictions supplémentaires à leurs clients. »

Le lancement en France fait suite à l'introduction de Verified Mandates aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, et signifie que tout commerçant qui collecte des paiements provenant de l'un de ces quatre marchés peut désormais bénéficier de la vérification instantanée de l’identité du payeur et de son compte bancaire.

Il s'agit également d'une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la stratégie d’open banking de GoCardless. Pour rappel, la fintech avait lancé sa première fonctionnalité d’open banking, Instant Bank Pay, en 2021. En février de cette année, elle a levé des fonds de série G pour accélérer sa croissance dans ce domaine. Plus récemment, GoCardless a annoncé l'acquisition de Nordigen, le fournisseur freemium d’open banking, afin d’associer une connectivité élargie en open banking à son expertise en matière de paiement bancaire.

L'étude sur les commerçants citée dans ce communiqué a été menée par GoCardless et porte sur 900 entreprises au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Australie. L'enquête a été réalisée en ligne en février 2021.

Contacts presse GoCardless France

MORENO CONSEIL

Clara Moreno - 06 12 56 70 07 - clara@morenoconseil.com

Sonia Lawson - 06 11 46 69 36 - sonia@morenoconseil.com

Sur GoCardless

GoCardless est un leader mondial des solutions de paiement bancaire facilitant la collecte des paiements ponctuels et récurrents directement depuis le compte en banque des clients, via le prélèvement bancaire et l’open banking. Le réseau mondial des paiements et la plateforme technologique de GoCardless simplifient l’encaissement des paiements pour plus de 75 000 entreprises partout dans le monde, des multinationales aux petites entreprises. Chaque année, GoCardless traite plus de 30 milliards de dollars de paiements dans plus de 30 pays. Son siège est situé au Royaume-Uni, avec des bureaux supplémentaires en Australie, en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. En France GoCardless accompagne des références de la French Tech comm Doctolib, Luko, Sowee ou encore Payfit. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gocardless.com ou suivez-nous sur Twitter@GoCardless.

© 2022 GoCardless Ltd. All Rights Reserved. GoCardless is a registered trademark of GoCardless Ltd in multiple countries. Third party trademarks mentioned above are owned by their respective companies. Unless explicitly identified as such, nothing in this press release should be construed to the contrary, or as an approval, endorsement or sponsorship by any third parties of GoCardless Ltd. or any aspect of this press release.