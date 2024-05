Énergie : cinq considérations de paiement pour les fournisseurs

Les fournisseurs d’énergie traversent une période difficile. La hausse des prix, une concurrence accrue, des taux d’attrition importants et la gestion des volumes de paiement impactent leur capacité à attirer et à retenir les clients. Il leur est donc plus difficile de maintenir des flux de trésorerie stables via des paiements réguliers.

Face aux défis du secteur, les fournisseurs doivent se demander si leurs processus existants peuvent les aider à les surmonter ou, au contraire, s’ils aggravent la situation. La gestion manuelle des paiements entraîne davantage d’inefficacité et de charge administrative ; elle impacte négativement les relations avec les clients.

Voici cinq considérations de paiement pour les fournisseurs d’énergie souhaitant fidéliser leur clientèle et préserver leur trésorerie.

1. Gérez-vous les paiements manuellement ?

La gestion manuelle des paiements peut mobiliser jusqu’à plus de 20 salariés à temps plein. Lorsque traiter des paiements nécessite beaucoup de ressources en interne (sans compter l’impact direct sur vos flux de trésorerie), cela détourne vos collaborateurs des missions à valeur ajoutée pour votre entreprise.

Les paiements automatiques vous simplifient la tâche. Ils s’intègrent à vos outils existants et s’accompagnent de fonctionnalités qui digitalisent l'ensemble de la chaîne du paiement, de la facturation jusqu’à la réconciliation. Vos équipes sont libérées des tâches manuelles chronophages, vous faites des économies.

2. Perdez-vous de l’argent à cause des impayés et de la fraude ?

Le secteur français de l'énergie est sujet aux inefficacités de paiement. Retards, échecs ou fraudes, le coût est énorme pour les fournisseurs déjà confrontés aux défis de la rétention client et de la préservation du cash flow. 11 à 15 % des échecs de paiement se transforment en créances irrécouvrables ou en attrition.

L'intelligence du paiement apporte une solution. Grâce aux outils automatisant le recouvrement des paiements et la prévention de la fraude, vous gardez le contrôle de vos encaissements et mettez votre trésorerie à l’abri des imprévus.

3. Connaissez-vous le vrai coût de vos paiements ?

Les frais de transaction ne forment que la partie visible de l’iceberg. Avec +27 % de coupures et de réductions d’énergie pour impayés de factures ces trois dernières années, il est tout aussi important que les fournisseurs prennent en compte le temps et les ressources consacrées à la gestion, au traitement et au recouvrement des paiements. Seuls 38 % des paiements échoués sont recouvrés manuellement. Le reste est définitivement perdu.

Grâce aux solutions d’automatisation, vous récupérez les paiements échoués sans lever le petit doigt et prévenez la fraude avant même qu’elle ne se produise. Ce faisant, vous réduisez le coût total des paiements pour votre entreprise.

4. Offrez-vous une expérience optimale à vos clients ?

En France, les fournisseurs d'énergie sont légalement tenus de proposer des paiements par chèque et en espèces à leurs clients. Pourtant, 46 % des consommateurs préfèrent une forme de paiement bancaire comme le prélèvement automatique pour payer des produits et services récurrents comme la fourniture d’énergie. Et ce, parce qu’aucune intervention du payeur n'est nécessaire en dehors de la signature d'un mandat.

Les paiements bancaires préservent l’expérience client même en cas d’échecs. En effet, ces derniers sont automatiquement recouvrés, vous n’avez plus besoin de relancer les utilisateurs par téléphone ou par e-mail.

5. Vos processus permettent-ils de développer votre activité ?

Conquérir des clients sur de nouveaux marchés, y compris à l’international, implique de traiter des volumes de paiement encore plus importants. Êtes-vous en mesure, avec vos outils actuels, de gérer cette charge accrue de manière optimale sans mobiliser plus de collaborateurs ?

Chaque fois que vous vous implantez sur un marché, votre investissement en temps et en argent augmente. La question se pose donc de savoir s'il vaut la peine de gérer les paiements en interne alors qu'une solution externalisée pourrait s'avérer plus efficace, plus rentable et, surtout, plus sereine pour vous et vos clients.

Transformez votre entreprise grâce à des paiements simples et moins chers qui rapportent plus. Lisez notre guide pour savoir comment relever les défis du secteur de l’énergie et garder des clients heureux auprès de vous plus longtemps.

Télécharger le rapport