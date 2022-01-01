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[Guide] Pour des paiements automatiques et évolutifs dans le secteur de l’énergie

Les fournisseurs d’énergie connaissent d’importants défis. Lisez notre guide pour savoir comment les relever et garder vos clients heureux plus longtemps grâce aux technologies de paiement.

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44 % d’augmentation des prix de l’électricité depuis 2022 

Avec la hausse des coûts, les consommateurs ont de plus en plus de mal à régler leurs factures d’énergie. Découvrez comment automatiser et simplifier les parcours de paiement pour vous et vos clients. 

Vous découvrirez :

  • le paysage énergétique actuel,

  • les points clés à prendre en compte au moment d’optimiser vos paiements, 

  • comment moderniser vos paiements avec le prélèvement automatique.

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

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GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.