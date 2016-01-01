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La sécurité comme maître mot à tous les niveaux

GoCardless utilise un cryptage fort pour vous protéger et est approuvé par les plus grands noms de l’industrie des paiements.

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Agréé par l’ACPR

GoCardless est un établissement de paiement agréé par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation)

Financé par des investisseurs prestigieux

Google Ventures, Salesforce Ventures, Balderton Capital et Accel Partners font partie des investisseurs de GoCardless.

Certifié ISO27001 depuis 2016

Les protocoles de sécurité de notre entreprise, de nos services et de nos produits ont été audités et certifiés avec cette norme internationale largement reconnue.

Nos piliers de sécurité

Conformité au RGPD

Notre programme global de gestion des risques liés aux données est conçu selon les normes du RGPD et applique les bonnes pratiques en matière de confidentialité, afin de protéger et respecter les données personnelles. En savoir plus.

Garantie pour le prélèvement bancaire

En cas de problème avec une transaction, les payeurs ont droit à un remboursement instantané. En savoir plus

Comptes bancaires protégés

L’argent encaissé par GoCardless est conservé dans des comptes de fonds clients désignés.

Cryptage fort

Les données sont chiffrées durant leur transfert et leur stockage grâce à une série de protocoles de cryptage forts.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.