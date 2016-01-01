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GoCardless utilise un cryptage fort pour vous protéger et est approuvé par les plus grands noms de l’industrie des paiements.
GoCardless est un établissement de paiement agréé par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation)
Google Ventures, Salesforce Ventures, Balderton Capital et Accel Partners font partie des investisseurs de GoCardless.
Les protocoles de sécurité de notre entreprise, de nos services et de nos produits ont été audités et certifiés avec cette norme internationale largement reconnue.
Notre programme global de gestion des risques liés aux données est conçu selon les normes du RGPD et applique les bonnes pratiques en matière de confidentialité, afin de protéger et respecter les données personnelles. En savoir plus.
En cas de problème avec une transaction, les payeurs ont droit à un remboursement instantané. En savoir plus
L’argent encaissé par GoCardless est conservé dans des comptes de fonds clients désignés.
Les données sont chiffrées durant leur transfert et leur stockage grâce à une série de protocoles de cryptage forts.
Sans frais d’installation ni contrat, vous pouvez commencer à encaisser des paiements dès aujourd’hui