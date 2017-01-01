Directives Éditoriales de GoCardless

Chez GoCardless, nous nous efforçons de libérer les personnes et les entreprises des frustrations et des coûts liés aux méthodes de paiement dépassées. Parce que la collecte des paiements ne devrait pas faire perdre des heures de temps, ou rendre les personnes stressées ou anxieuses.

Mais notre plateforme de paiement bancaire n'est qu'une pièce du puzzle. Une grande partie de l'aide que nous pouvons apporter prend la forme d'articles écrits et d'autres médias. Et c'est un domaine où nous pouvons fournir des informations utiles au-delà du seul sujet des paiements.

Notre engagement

Clair, précis, utile. Telle est notre philosophie lorsque nous créons et publions du contenu sur notre site Internet. Nous réexaminons aussi régulièrement ce que nous avons publié, pour mettre à jour ou supprimer des informations si nécessaire.

Mais nous sommes aussi humains. Bien que nous fassions de notre mieux pour maintenir nos ressources à jour et de la plus haute qualité, il se peut qu'à l'occasion vous repériez quelque chose qui nécessite une mise à jour. Si tel est le cas, ou si vous avez des suggestions concernant notre contenu, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse editorial@gocardless.com. Nous serons heureux de vous lire.

Notre expertise

L'équipe chargée du contenu de GoCardless est composée d'experts en paiements, en finance et en technologie, de rédacteurs expérimentés et de spécialistes en matière de contenu. Nous réunissons l'expertise de toute l'entreprise pour fournir à nos lecteurs des informations claires, précises et utiles.

GoCardless est autorisé par l’Autorité de Conduite Financière (Financial Conduct Authority) du Royaume-Uni en vertu de la Réglementation des Services de Paiement (Payment Services Regulations) de 2017.

Pour qui nous écrivons

Notre blog s'adresse principalement aux propriétaires d'entreprises, aux créateurs, aux comptables, aux professionnels de la finance, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent au monde des paiements et de la technologie.

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La situation de chacun est unique. C'est pourquoi tout le contenu de notre site Internet est fourni à titre d'information uniquement. Il ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation de quelque nature que ce soit. Nous vous recommandons d'effectuer vos propres recherches et de consulter un conseiller qualifié avant d'entreprendre toute action.

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