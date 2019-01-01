Les échecs de paiement font partie des préoccupations constantes des entreprises. Un échec de paiement peut entraîner le désabonnement involontaire d’un client et 11 à 15 % des fonds non encaissés se transforment en créances irrécouvrables.

Les clients ne sont pas forcément réticents à l’idée de payer mais les processus d’encaissement complexes et manuels offrent à chaque client la même expérience de recouvrement de paiement.

Success+ gère vos paiements en retard de façon intelligente. Encaissez automatiquement 70 % des paiements qui ont échoué le jour qui convient le mieux à vos clients. Ainsi, vous créez une expérience plus fluide et améliorez votre flux de trésorerie.

70 % Taux de recouvrement moyen des paiements qui ont échoué

Les résultats ont été mesurés lors d’une phase d’expérimentation au cours du lancement de ce produit. Les performances réelles peuvent varier en fonction des caractéristiques spécifiques de votre activité et du profil de vos clients.