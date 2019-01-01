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Conçu pour la réussite de vos paiements

Success+ utilise les données sur les paiements pour prédire puis réduire les échecs de paiement. Vous récupérez, en moyenne, 70 % des paiements échoués.

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Les échecs de paiement sont évitables, pas inéluctables

Les échecs de paiement font partie des préoccupations constantes des entreprises. Un échec de paiement peut entraîner le désabonnement involontaire d’un client et 11 à 15 % des fonds non encaissés se transforment en créances irrécouvrables. 

Les clients ne sont pas forcément réticents à l’idée de payer mais les processus d’encaissement complexes et manuels offrent à chaque client la même expérience de recouvrement de paiement. 

Success+ gère vos paiements en retard de façon intelligente. Encaissez automatiquement 70 % des paiements qui ont échoué le jour qui convient le mieux à vos clients. Ainsi, vous créez une expérience plus fluide et améliorez votre flux de trésorerie.

70 %

Taux de recouvrement moyen des paiements qui ont échoué

Les résultats ont été mesurés lors d’une phase d’expérimentation au cours du lancement de ce produit. Les performances réelles peuvent varier en fonction des caractéristiques spécifiques de votre activité et du profil de vos clients.

Pourquoi utiliser Success+?

Donnez la priorité à vos clients

Épargnez les conversations gênantes à vos clients en encaissant les paiements qui ont échoué le jour qui leur convient le mieux. 70 % des entreprises disent que Success+ améliore leur relation avec les clients.

Réduisez la charge administrative

Success+ se charge de toutes les démarches complexes en représentant automatiquement les paiements jusqu’à trois fois et en surveillant quels paiements ont bien été encaissés. 89 % des entreprises déclarent que Success+ leur fait gagner du temps.

Augmentez vos revenus

Avec Success+, récupérez plus de revenus efficacement et réduisez le nombre de pertes ou créances irrécouvrables. Augmentez votre taux de réussite des paiement à 99,1 %.

"L’effet de Success+ a été immédiat. Nos échecs de paiement sont passés de 3,6 % à 0,48 % en trois mois. Pour une entreprise à croissance rapide comme Plum, cette amélioration est considérable et nous permet de garantir une expérience transparente pour nos clients"

Elise Nunn, Head of Operations, Plum

Lire l’étude de cas

Comment ça marche

"Chaque échec de paiement peut devenir un problème de service client, mais Success+ de GoCardless a réussi à transformer cette expérience."

Chris McQuillan, Commercial Manager, Lifestyle Fitness

Lire l’étude de cas

Ressources utiles

  • Calculez combien de revenus vous pourriez récupérer avec Success+

    Essayer le calculateur

  • Dites adieu aux échecs de paiement avec le moteur intelligent de représentation des paiements

    Lire l’article de blog

  • Découvrez l’impact des échecs de paiement pour les entreprises

    Lire l’étude Forrester

Premiers pas

Pour les développeurs

Consultez notre documentation API ici et découvrez comment activer Success+.

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Nous avons rassemblé toutes nos ressources utiles sur Success+ dans notre base de connaissances.

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