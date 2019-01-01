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Success+ utilise les données sur les paiements pour prédire puis réduire les échecs de paiement. Vous récupérez, en moyenne, 70 % des paiements échoués.
Les échecs de paiement font partie des préoccupations constantes des entreprises. Un échec de paiement peut entraîner le désabonnement involontaire d’un client et 11 à 15 % des fonds non encaissés se transforment en créances irrécouvrables.
Les clients ne sont pas forcément réticents à l’idée de payer mais les processus d’encaissement complexes et manuels offrent à chaque client la même expérience de recouvrement de paiement.
Success+ gère vos paiements en retard de façon intelligente. Encaissez automatiquement 70 % des paiements qui ont échoué le jour qui convient le mieux à vos clients. Ainsi, vous créez une expérience plus fluide et améliorez votre flux de trésorerie.
70 %
Taux de recouvrement moyen des paiements qui ont échoué
Les résultats ont été mesurés lors d’une phase d’expérimentation au cours du lancement de ce produit. Les performances réelles peuvent varier en fonction des caractéristiques spécifiques de votre activité et du profil de vos clients.
Épargnez les conversations gênantes à vos clients en encaissant les paiements qui ont échoué le jour qui leur convient le mieux. 70 % des entreprises disent que Success+ améliore leur relation avec les clients.
Success+ se charge de toutes les démarches complexes en représentant automatiquement les paiements jusqu’à trois fois et en surveillant quels paiements ont bien été encaissés. 89 % des entreprises déclarent que Success+ leur fait gagner du temps.
Avec Success+, récupérez plus de revenus efficacement et réduisez le nombre de pertes ou créances irrécouvrables. Augmentez votre taux de réussite des paiement à 99,1 %.
Elise Nunn, Head of Operations, Plum
Chris McQuillan, Commercial Manager, Lifestyle Fitness
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