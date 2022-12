Plum réduit les échecs de paiement avec l’aide de GoCardless

L’application de gestion de l’argent Plum change la donne en matière d’épargne grâce à des économies intuitives, sans vocabulaire spécialisé, et une expérience d ’investissement destinée à tous les clients, quel que soit leur niveau de connaissance en placements financiers.

Elle permet aux utilisateurs d’épargner à leur rythme et selon leurs capacités, par le biais de plans personnalisés ou de services d’abonnement, en investissant dans une multitude de produits. Des fonds communs aux pensions en passant par les comptes d’épargne individuels, Plum a pour ambition de démocratiser l’épargne et l’investissement en permettant à tout un chacun de faire fructifier son argent sur le long terme.

Et comme l’explique Elise Nunn, responsable des opérations chez Plum, l’automatisation des paiements joue un rôle essentiel dans cette mission : « L’automatisation permet aux clients de mettre en place leurs paiements réguliers, puis de ne plus y penser, ce qui favorise des comportements financiers sains et renouvelables. L’application Plum s’occupe du reste en investissant leur argent dans de multiples produits. »

Des paiements automatisés, renouvelables et fiables

Plum s’est tourné vers GoCardless pour la création d’un système de facturation automatisé à faible taux d’échec, capable de soutenir son expérience client. « Nos clients doivent pouvoir transférer de l’argent fréquemment et en toute simplicité depuis leur compte bancaire vers Plum, et dans un tel contexte, tout échec ébranle sérieusement leur expérience, » souligne Elise. « Les paiements de compte à compte de GoCardless sont plus rentables et plus fiables que les paiements par carte, qui coûtent chers à traiter et sont susceptibles d’échouer en cas d’expiration ou d’annulation de la carte ».

« Désormais, 70 % des paiements de nos clients sont traités par GoCardless, et nous avons pu évoluer rapidement depuis notre première collaboration en 2016, » précise Elise. « Grâce à notre partenariat avec GoCardless et l’expérience de paiement transparente qu’ils proposent, la valeur de nos dépôts mensuels a augmenté de 131 % rien que depuis le mois de novembre 2019. »

Au vu d’une telle croissance, Plum a intégré la fonction Success+ de GoCardless pour transformer la façon dont sont prélevés les paiements qui ont échoué pour ses produits par abonnement.

Success+ utilise l’intelligence des données de paiement de GoCardless ainsi que l’apprentissage automatique pour réduire le taux d’échec de paiement. Les représentations intelligentes identifient le moment auquel chaque client final a le plus de probabilité de disposer des fonds sur son compte, et les paiements sont automatiquement relancés à cette date pour optimiser l’expérience client.

L’impact a été immédiat — nos échecs de paiement sont passés de 3,6 % à 0,48 % en l’espace de trois mois. Une telle amélioration (7,5 fois) dans le prélèvement des paiements qui ont échoué est colossale pour une entreprise à forte croissance telle que Plum. De plus, elle permet d’offrir une expérience transparente à nos clients.

Moins de temps passé à courir après les paiements, davantage consacré à l’innovation

Grâce à notre collaboration avec GoCardless, tout d’abord pour automatiser l’expérience de paiement et ensuite pour transformer le prélèvement des paiements qui ont échoué, Plum a pu investir davantage de ressources dans l’amélioration de son produit, explique le PDG et fondateur, Viktor Trokoudes.

« Plutôt que de courir après les paiements et assurer la maintenance du système, nous pouvons nous consacrer au développement de nouvelles fonctionnalités et à l’amélioration de l’interface Plum, » précise-t-il. « En fait, sans GoCardless, je doute que nous ayons pu créer le produit que nous proposons aujourd’hui. »

Cette synergie permet à Plum d’accélérer son expansion en Europe continentale, en commençant par la France, l’Irlande et l’Espagne, tout en ajoutant de nouvelles fonctions et supports de placement. « Nous continuons d’enrichir nos offres, en veillant à ce qu’elles soient toujours parfaitement adaptées à l’expérience utilisateur. « GoCardless reste un partenaire stratégique clé de Plum dans le cadre de notre expansion mondiale, en nous aidant à accélérer notre croissance et en veillant à ce que nos clients bénéficient d’une expérience de paiement fluide », déclare Viktor.

À l’avenir, la société compte également utiliser GoCardless pour ses paiements récurrents variables (VRP — Variable Recurring Payments), une solution rendue possible grâce à l’accès aux API open banking des banques, et au réseau de paiement Faster Payments du Royaume-Uni. Pour Elise : « Les paiements récurrents variables vont non seulement nous permettre de traiter les paiements instantanément, mais aussi de moduler le montant investi par les clients en fonction de leur situation financière à un moment donné, et tout cela dans l’optique de rester un partenaire réactif pour faire fructifier leur argent. »

Stabilité et innovation : le duo gagnant pour une fintech

Dans un univers de la fintech qui se transforme à toute allure, l’association de la stabilité et de l’innovation de GoCardless permet à l’équipe de Plum d’avancer sereinement en sachant qu’un partenaire idéal sera à leurs côtés sur le long terme. « La fintech est en constante évolution, et la modification d’une API par un partenaire ou l’entrée en vigueur d’une nouvelle exigence réglementaire en ligne peut être très perturbante, » souligne Elise. « Dès le départ, GoCardless nous a proposé un produit d’une extrême stabilité, et je n’ai pas souvenir d’avoir dû intervenir une seule fois sur un problème technique majeur. »