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Une tarification adaptée à chaque entreprise

Collectez facilement des paiements récurrents ou ponctuels, avec des plans tarifaires adaptés aux besoins de votre entreprise.

  • Fonctionnalités principales

    Standard

    1 % + 0,20 € par transaction

    Plafonnés à 2 €

    2 % + 0,20 € pour les transactions internationales

    Démarrer

    Les prix sont hors TVA

    Avantages

    • Collectez des paiements ponctuels et récurrents en toute simplicité

    • Collectez des paiements internationaux dans plus de 30 pays au taux de change réel (propulsé par Wise)

    • Utilisez Gocardless avec une API, notre tableau de bord ou une intégration avec plus de 350 logiciels partenaires dont Sage, Pennylane et Sellsy.

    • Incluez votre marque sur le formulaire d'inscription client

  • Protection renforcée

    Advanced

    Populaire

    1,25 % + 0,20 € par transaction

    Plafonnés à 2,50 €

    2,25 % + 0,20 € pour les transactions internationales

    Démarrer

    Les prix sont hors TVA

    Avantages

    • Tous les avantages du plan Standard, plus :

    • Réduisez les échecs de paiement grâce aux relances intelligentes

    • Vérifiez instantanément les coordonnées bancaires d'un nouveau client au moment du paiement

    • Proposez une expérience client aux couleurs de votre marque, depuis les pages de paiement jusqu'aux e-mails de notification

  • Protection anti-fraude de bout en bout

    Pro

    1,4 % + 0,20 € par transaction

    Plafonnés à 2,75 €

    2,4 % + 0,20 € pour les transactions internationales

    Démarrer

    Les prix sont hors TVA

    Avantages

    • Tous les avantages des plans Standard et Advanced, plus :

    • Prémunissez-vous de la fraude grâce à l'identification et à la vérification intelligentes des payeurs à risque

    • Contrez la fraude en surveillant les rétrofacturations et en les contestant si nécessaire

  • Forfait 100 % personnalisé

    Sur mesure

    Pour une tarification sur-mesure, adaptée à votre entreprise, contactez-nous.

    Remises sur volume

    Solution en marque blanche premium

    Contactez-nous

    Avantages

    • Tous les avantages des plans Standard, Advanced et Pro, plus :

    • Profitez d'un support Customer Success dédié de bout en bout

    • Bénéficiez de remises à mesure que le volume de vos transactions augmente

    • Engagez-vous sur un volume fixe ou payez à l'usage (pay as you go)

Calculez vos frais

Quel est le coût mensuel ?

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Économies mensuelles estimées vs paiements par carte

--

Gain de temps mensuel estimé sur la relance des paiements

--

Standard

1 % + 0,20 €

Démarrer

Advanced

1,25 % + 0,20 €

Démarrer

Pro

1,4 % + 0,20 €

Démarrer

Frais de transaction

Tarif zone euro
1 % + 0,20 €
1,25 % + 0,20 €
1,4 % + 0,20 €
Plafond tarifaire par transaction (uniquement pour les transactions nationales)
2 €
2,50 €
2,75 €
Frais internationaux
2 % + 0,20 €
2,25 % + 0,20 €
2,4 % + 0,20 €
Frais de remboursement
0,30 €
0,30 €
0,30 €
Frais de rétrofacturation
7,50 €
7,50 €
7,50 €

Collecte des paiements

Collectez des paiements récurrents et ponctuels par prélèvement bancaire
Available
Available
Available
Prélevez des paiements ponctuels et récurrents en temps réel avec Pay by Bank
Available
Available
Available
Collectez des paiements de clients internationaux dans plus de 30 pays
Available
Available
Available

Gestion des paiements

Créez des plans de paiement flexibles pour vos clients
Available
Available
Available
Remboursez vos clients
Available
Available
Available
Mettez en place des mandats de prélèvement bancaire papier, en ligne ou par téléphone
Available
Available
Available
Intégrez GoCardless en toute simplicité avec plus de 350 logiciels partenaires
Available
Available
Available
Vérifiez les coordonnées bancaires des nouveaux clients avec Verified Mandates
-
Available
Available

Marque et personnalisation

Ajoutez des éléments de marque sur les formulaires d’inscription client
Available
Available
Available
Utilisez les pages de paiement hébergées par GoCardless pour simplifier la configuration des mandats par vos clients
Available
Available
Available
Utilisez des pages de paiement intégrées pré-construites avec seulement quelques lignes de code
Available
Available
Available
Affichez le nom de votre entreprise sur les relevés bancaires de vos clients
50 € par mois
50 € par mois
50 € par mois
Concevez vos propres pages de paiement personnalisées aux couleurs de votre marque et adaptées à vos besoins
-
200 € par mois
200 € par mois

Protection renforcée des paiements avec Success+

Détectez et représentez les paiements échoués automatiquement
-
Available
Available
Définissez le nombre de représentations des paiements échoués et sur quelle période
-
Available
Available
Profitez d'une vue complète sur les taux d’échecs et de recouvrement dans le tableau de bord
-
Available
Available

Protection anti-fraude de bout en bout avec Protect+

Identifiez et vérifiez intelligemment les payeurs frauduleux
-
-
Available
Configurez les paramètres de risque pour équilibrer prévention de la fraude et conversion des payeurs
-
-
Available

Standard

1 % + 0,20 €

Démarrer

Advanced

1,25 % + 0,20 €

Démarrer

Pro

1,4 % + 0,20 €

Démarrer

Frais de transaction

Tarif zone euro
1 % + 0,20 €
1,25 % + 0,20 €
1,4 % + 0,20 €
Plafond tarifaire par transaction (uniquement pour les transactions nationales)
2 €
2,50 €
2,75 €
Frais internationaux
2 % + 0,20 €
2,25 % + 0,20 €
2,4 % + 0,20 €
Frais de remboursement
0,30 €
0,30 €
0,30 €
Frais de rétrofacturation
7,50 €
7,50 €
7,50 €

Collecte des paiements

Collectez des paiements récurrents et ponctuels par prélèvement bancaire
Available
Available
Available
Prélevez des paiements ponctuels et récurrents en temps réel avec Pay by Bank
Available
Available
Available
Collectez des paiements de clients internationaux dans plus de 30 pays
Available
Available
Available

Gestion des paiements

Créez des plans de paiement flexibles pour vos clients
Available
Available
Available
Remboursez vos clients
Available
Available
Available
Mettez en place des mandats de prélèvement bancaire papier, en ligne ou par téléphone
Available
Available
Available
Intégrez GoCardless en toute simplicité avec plus de 350 logiciels partenaires
Available
Available
Available
Vérifiez les coordonnées bancaires des nouveaux clients avec Verified Mandates
-
Available
Available

Marque et personnalisation

Ajoutez des éléments de marque sur les formulaires d’inscription client
Available
Available
Available
Utilisez les pages de paiement hébergées par GoCardless pour simplifier la configuration des mandats par vos clients
Available
Available
Available
Utilisez des pages de paiement intégrées pré-construites avec seulement quelques lignes de code
Available
Available
Available
Affichez le nom de votre entreprise sur les relevés bancaires de vos clients
50 € par mois
50 € par mois
50 € par mois
Concevez vos propres pages de paiement personnalisées aux couleurs de votre marque et adaptées à vos besoins
-
200 € par mois
200 € par mois

Protection renforcée des paiements avec Success+

Détectez et représentez les paiements échoués automatiquement
-
Available
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Définissez le nombre de représentations des paiements échoués et sur quelle période
-
Available
Available
Profitez d'une vue complète sur les taux d’échecs et de recouvrement dans le tableau de bord
-
Available
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Protection anti-fraude de bout en bout avec Protect+

Identifiez et vérifiez intelligemment les payeurs frauduleux
-
-
Available
Configurez les paramètres de risque pour équilibrer prévention de la fraude et conversion des payeurs
-
-
Available
Nouveau

Calculez le coût de GoCardless

Découvrez combien vous coûte GoCardless en quelques secondes grâce à notre calculateur de frais de transaction. Obtenez une répartition transparente de vos frais, sans coûts cachés ni frais de mise en place.

Découvrez comment nous aidons des milliers d’entreprises comme la vôtre

  • Plan Advanced

    Téléphonie d’entreprise Cloud

    "GoCardless me facilite vraiment la vie et me fait gagner environ une journée et demie de travail par mois."

    Pierre Chabert

    CFO & Co-fondateur - Mobile Club

  • Plan Pro

    Service de location de smartphone

    "Nous avons comparé GoCardless aux paiements par carte pendant trois mois et le résultat a été flagrant. Les paiements avec GoCardless ont affiché un taux de réussite deux fois plus élevé."

    Pierre Chabert

    CFO & Co-fondateur - Mobile Club

  • Plan Pro

    Logiciel de paie et RH.

    "Avec 99 % de nos clients qui nous payent avec GoCardless, nous avons pu économiser environ un ETP de 2 000 à 3 000 € par mois."

    Anne Sturtzer

    Finance Operations Manager - PayFit

  • Plan Pro

    Services immobiliers

    "GoCardless respecte nos délais de facturation et accélère véritablement le prélèvement des fonds. Pouvoir gérer notre flux de trésorerie au quotidien et améliorer nos délais de paiement est essentiel pour nous."

    Anthony Cloerec

    Chef du service financier - Matera

  • Plan Pro

    Prestataire de services

    "Je n’ai pas eu à appeler un seul client au sujet d’une facture impayée depuis 18 mois, et j’en suis vraiment ravi."

    Alexandre Bellity

    Fondateur et PDG - Cleany

  • Advanced plan

    Cabinet comptable

    "Avec GoCardless, vous configurez et vous laissez faire, ce qui vous permet de récupérer un temps précieux pour vous occuper de votre activité."

    Romain Joussellin

    Associé - Groupe CPA

Des offres sur mesure pour votre entreprise

Vous gérez d’importants volumes de paiements ou recherchez une solution sur mesure avec un support dédié ? Contactez l’un de nos experts.

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Intégrez GoCardless avec votre logiciel existant

Vous pouvez connecter GoCardless à plus de 350 logiciels : plateformes comptables et de facturation comme Sage, Pennylane et Sellsy, CRM, plateformes d’abonnement et bien plus.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.