GoCardless est un leader mondial dans le domaine des paiements de compte à compte. Nous facilitons l’encaissement des paiements ponctuels et récurrents directement depuis le compte bancaire des clients.

Le réseau de paiements et la plateforme de technologies internationaux de GoCardless fluidifient la réception des paiements pour 70 000 entreprises, des multinationales aux PME, dans le monde. Chaque année, GoCardless traite 20 milliards de dollars de paiements dans plus de 30 pays.

GoCardless a son siège social au Royaume-Uni, avec des bureaux en Australie, en France, en Allemagne et aux États-Unis.