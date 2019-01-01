Skip to content

GoCardless dans la presse

Les dernières actualités de l’entreprise, les mentions dans la presse et nos ressources de marque. Trouvez tout ici!

Vous pouvez désormais encaisser des paiements de compte à compte instantanément avec GoCardless*

Découvrez Instant Bank Pay, notre première fonctionnalité qui s'appuie sur l’open banking (disponible au Royaume-Uni et l’Allemagne, bientôt en France).

Lire la suite

Communiqués de presse

Tout afficher
Paiements : Face aux nouveaux usages, plus de 7 entreprises françaises sur 10 rencontrent des difficultés avec leur banque
Paiements : Face aux nouveaux usages, plus de 7 entreprises françaises sur 10 rencontrent des difficultés avec leur banque
Lecture : 4 minutes
Retards de paiement : près de deux dirigeants français sur trois redoutent une aggravation en 2026
Retards de paiement : près de deux dirigeants français sur trois redoutent une aggravation en 2026
Lecture : 3 minutes
L’insurtech Wemind renouvelle sa confiance à GoCardless pour garantir une expérience de paiement fluide et fiable à ses 12 000 membres
L’insurtech Wemind renouvelle sa confiance à GoCardless pour garantir une expérience de paiement fluide et fiable à ses 12 000 membres
Lecture : 3 minutes

À propos de GoCardless

GoCardless est un leader mondial dans le domaine des paiements de compte à compte. Nous facilitons l’encaissement des paiements ponctuels et récurrents directement depuis le compte bancaire des clients.

Le réseau de paiements et la plateforme de technologies internationaux de GoCardless fluidifient la réception des paiements pour 70 000 entreprises, des multinationales aux PME, dans le monde. Chaque année, GoCardless traite 20 milliards de dollars de paiements dans plus de 30 pays.

GoCardless a son siège social au Royaume-Uni, avec des bureaux en Australie, en France, en Allemagne et aux États-Unis.

Lire la suite

Dossier de presse

Parcourez nos ressources de presse, incluant nos logos, typographies, couleurs, images de produits et documentation sur le ton de voix.

Parcourez nos ressources

Vous voulez en savoir plus ?

Consultez notre blog

Pour toute demande de presse, veuillez contacter l’équipe de relations publiques de GoCardless.

Consultez notre blog

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.