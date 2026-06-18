Sellsy renforce son partenariat avec GoCardless pour simplifier les paiements récurrents des PME

GoCardless devient le partenaire exclusif de Sellsy pour le prélèvement bancaire

Paris, le 18 juin 2026 – La société de paiement bancaire GoCardless annonce le renforcement de son partenariat avec Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière dédiée aux petites et moyennes entreprises. Près de dix ans après le début de leur collaboration, les deux entreprises poursuivent un objectif commun : aider les organisations à automatiser leurs encaissements, mettre fin aux relances manuelles et améliorer leur trésorerie.

Avec ce renouvellement, Sellsy choisit désormais GoCardless comme partenaire exclusif pour le prélèvement bancaire et déploie Success+, la solution d'intelligence de paiement de GoCardless. Grâce à l'analyse de millions de données de paiement, Success+ permet de récupérer automatiquement, et en moyenne, jusqu'à 70 % des paiements échoués en représentant les prélèvements au moment où ils ont le plus de chances d'aboutir, évitant ainsi aux entreprises d'avoir à relancer manuellement leurs clients.

Cette nouvelle étape intervient alors que les retards de paiement continuent de peser sur les entreprises françaises. Selon une étude OpinionWay réalisée pour GoCardless, 94 % des entreprises déclarent perdre de l'argent chaque mois à cause des retards de paiement et 91 % consacrent du temps à leur recouvrement (1).

Initiée en 2017, l'intégration GoCardless au sein de Sellsy permet aux entreprises de gérer depuis une interface unique leur facturation, leurs abonnements et leurs prélèvements bancaires. En automatisant la collecte des paiements récurrents, les entreprises consacrent moins de temps au rapprochement comptable et au suivi des paiements, gagnent en visibilité sur leur trésorerie et offrent à leurs clients une expérience de paiement plus fluide.

Aujourd'hui, plus de 350 entreprises utilisent activement l'intégration GoCardless au sein de Sellsy, représentant près de 15 millions d'euros de paiements traités mensuellement. Grâce au prélèvement automatique, les entreprises peuvent encaisser 97,3 % de leurs paiements dès la première tentative, réduisant ainsi les relances et améliorant la visibilité de leur trésorerie.

Christophe Pecquerie, Chief Product Officer de Sellsy :

« Les PME recherchent des solutions concrètes pour réduire les tâches administratives et être payées à temps. GoCardless nous permet de proposer une expérience de paiement automatisée qui élimine une grande partie des tâches manuelles liées au suivi et à l'encaissement des paiements récurrents. Le déploiement de Success+ va encore plus loin en aidant nos clients à récupérer automatiquement les paiements échoués afin qu'ils puissent se concentrer sur le développement de leur activité ».

Milo Cilloni, Directeur des Partenariats Internationaux chez GoCardless :

« Depuis près de dix ans, Sellsy et GoCardless partagent une même ambition : aider les entreprises à consacrer moins de temps à la gestion des paiements et davantage à leur développement. Nous sommes fiers que Sellsy ait choisi GoCardless comme partenaire exclusif pour le prélèvement bancaire, renforçant ainsi une relation de long terme fondée sur la confiance, la performance et l'innovation. Ce renouvellement renforce notre capacité à aider les entreprises à être payées à temps, à réduire les tâches administratives et à améliorer leur trésorerie grâce à une automatisation intelligente des paiements ».

(1)Étude OpinionWay pour GoCardless réalisée auprès de 440 entreprises privées françaises de 10 salariés ou plus, interrogées en ligne entre le 24 novembre et le 8 décembre 2025

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Sur GoCardless

GoCardless est une société mondiale de paiement bancaire. Près de 100 000 entreprises, des start-ups aux grands comptes, utilisent GoCardless pour collecter et envoyer des paiements par le biais du prélèvement automatique, des paiements en temps réel et de l'open banking.

GoCardless traite plus de 130 milliards de dollars de paiements par an dans plus de 30 pays, aidant les clients à collecter et à envoyer des paiements récurrents et ponctuels, sans tracas, stress ou frais coûteux. Nous utilisons des données et des informations pour améliorer le taux de succès des paiements, réduire la fraude et, avec une connectivité bancaire ouverte à plus de 2 500 banques, pour aider nos clients à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

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Sur Sellsy

Basé à La Rochelle et Bordeaux, Sellsy est un éditeur de logiciel SaaS français qui conçoit des outils pensés pour simplifier la gestion des petites et moyennes entreprises. Depuis 2009, il propose une solution de gestion commerciale et financière complète, intégrant des solutions pour le marketing, la vente, la facturation et la trésorerie. Enrichie par l’intelligence artificielle, Sellsy met l'innovation au cœur de sa stratégie afin de proposer des solutions digitales simples, efficaces et sécurisées. Aujourd’hui, ce sont plus de 50 000 utilisateurs qui gagnent en efficacité, optimisent leurs performances commerciales et sécurisent leurs revenus.

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