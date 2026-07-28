GoCardless aide Orus à récupérer plus d'un million d'euros de paiements, alors que l'assurtech double ses volumes de transactions chaque année

Paris, 28 juillet 2026 – Orus, l'assurtech qui propose une assurance professionnelle 100 % digitale aux indépendants, artisans et petites entreprises, a récupéré plus d'un million d'euros de paiements grâce à Success+, la fonctionnalité de relances automatiques de GoCardless, améliorant ainsi son taux de recouvrement de 38 % alors qu'elle double chaque année le volume de paiements traités.

Fondée en 2021 par Côme Dartiguenave, Tom Le Bras et Samuel Rossille, Orus compte aujourd'hui plus de 60 000 clients en Europe. Portée par une croissance soutenue, et par une série B de 25 millions d'euros levée en 2025 pour accompagner son expansion sur le continent, la scale-up s'appuie sur GoCardless, spécialiste des paiements bancaires, comme levier de cette croissance : la solution automatise la collecte des cotisations et permet de réduire le taux d'impayés, alors que les volumes de transactions doublent chaque année.

GoCardless collecte aujourd'hui entre 70 et 80 % des cotisations d'Orus via prélèvement SEPA. Orus encourage activement ses membres à opter pour le prélèvement automatique plutôt que la carte bancaire, car les données de l'entreprise montrent un taux de résiliation nettement plus faible chez les clients payant par SEPA que chez ceux payant par carte. Un lien logique, selon Orus, puisque le taux d'impayés est un indicateur retardé de résiliation : si une cotisation n'est pas payée, l'entreprise finit par mettre fin au contrat.

Ce choix reflète aussi les priorités d'Orus : la maîtrise des frais de paiement et l'optimisation du recouvrement sont des enjeux stratégiques pour accompagner sa croissance. Depuis l'adoption de GoCardless, l'entreprise a ainsi amélioré son taux de recouvrement de 38 %.

Intégrée via l'API GoCardless depuis 2024, la solution s'est imposée comme une infrastructure fiable pour accompagner la croissance rapide d'Orus, sans nécessiter de maintenance particulière côté équipes techniques. Elle inclut notamment Success+, la fonctionnalité de relances automatiques de GoCardless, qui a désormais permis à Orus de récupérer plus d'un million d'euros de paiements qui auraient autrement été perdus.

Axel Compain, Head of Finance & Strategy chez Orus, déclare :

« GoCardless nous accompagne depuis 2024 et s'est imposé comme un partenaire clé dans notre stratégie de collecte des cotisations. Avec Success+, nous avons récupéré plus d'un million d'euros de paiements qui auraient autrement été perdus. Alors que nous doublons chaque année le volume de transactions traitées, nous avons besoin d'un partenaire capable de suivre notre rythme de croissance sans rupture, et GoCardless a suivi cette croissance sans le moindre accroc. C'est exactement ce dont nous avions besoin ».

Borja Valiente, vice-président des ventes et directeur général EMEA chez GoCardless, déclare :

« Le secteur de l'assurance repose sur des paiements récurrents et prévisibles, un terrain sur lequel le prélèvement automatique excelle. Chez Orus, cette fiabilité est d'autant plus stratégique compte tenu de son modèle économique : sur chaque cotisation collectée, chaque paiement compte. Nous sommes fiers d'accompagner la croissance rapide d'Orus avec une infrastructure de paiement pensée pour la scalabilité et la réduction des impayés ».

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Sur GoCardless

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GoCardless traite plus de 130 milliards de dollars de paiements par an dans plus de 30 pays, aidant les clients à collecter et à envoyer des paiements récurrents et ponctuels, sans tracas, stress ou frais coûteux. Nous utilisons des données et des informations pour améliorer le taux de succès des paiements, réduire la fraude et, avec une connectivité bancaire ouverte à plus de 2 500 banques, pour aider nos clients à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

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