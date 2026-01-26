L’insurtech Wemind renouvelle sa confiance à GoCardless pour garantir une expérience de paiement fluide et fiable à ses 12 000 membres

Paris, 27 janvier 2026 – Wemind, la communauté qui protège et accompagne les indépendants et petites entreprises avec des services de mutuelle, prévoyance, assurance professionnelle et avantages collectifs, renouvelle son partenariat avec GoCardless, spécialiste des paiements bancaires. Ce renouvellement prolonge une collaboration historique qui a débuté en 2016, lors de la création de l'insurtech.

Wemind a été fondée par d'anciens cadres du secteur de l’assurance avec pour mission d'offrir aux freelances et aux TPE/PME les mêmes avantages que ceux dont bénéficient les grands groupes. Grâce à GoCardless, Wemind collecte aujourd’hui de manière fluide et automatisée les cotisations mensuelles de ses 12 000 membres, soit environ 10 000 transactions par mois.

GoCardless est au cœur du parcours d’onboarding des membres de Wemind : lors de la souscription à une offre assurantielle, le mandat SEPA est mis en place de manière transparente et fluide, entièrement en marque blanche sur la plateforme Wemind. Intégrée via l'API GoCardless, la solution de paiement automatise tous les flux financiers : prélèvements mensuels le 7 du mois, ajustements liés aux évolutions de contrat et relances des paiements échoués. Cette automatisation complète garantit une grande fiabilité opérationnelle et contribue à une gestion fluide des flux de trésorerie, au service d’une expérience sans friction pour ses membres.

Avec une croissance moyenne de 20 % par an depuis sa création, Wemind s’est imposée comme une référence de l’assurance et des services collectifs sur un segment en plein essor. Selon une étude Malt, la France comptait 1,2 million de freelances en 2024, contre 900 000 en 2019, soit une augmentation de 92 % en cinq ans. D'ici 2030, ce chiffre pourrait atteindre 1,5 million d’indépendants. Dans un marché caractérisé par un volume élevé de paiements récurrents de faibles montants, GoCardless offre à des acteurs tels que Wemind une solution conçue pour la scalabilité, la conformité réglementaire et la simplicité d’usage.

Mikaël Uzan, cofondateur de Wemind, déclare :

« GoCardless fait partie intégrante de notre écosystème depuis nos débuts. Nous recherchions une solution stable et récurrente à long terme, et GoCardless s'est imposée naturellement car elle reflète nos valeurs : simplicité, fiabilité et bienveillance juste. Pour nous, le paiement ne doit pas être un sujet : il doit fonctionner de manière fluide, transparente et sans friction, afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui compte sur l’essentiel, c’est-à-dire accompagner nos membres avec la meilleure qualité de service possible. Et comme nos membres - souvent de jeunes entreprises - grandissent avec nous, il est essentiel de pouvoir compter sur un partenaire capable de s'adapter à notre croissance, sans jamais créer de rupture dans l'expérience de nos membres ».

Borja Valiente, vice-président des ventes et directeur général EMEA chez GoCardless, déclare :

« Le secteur de l’assurance repose principalement sur des paiements récurrents et prévisibles et c'est là que le prélèvement automatique excelle. Avec GoCardless, des entreprises comme Wemind bénéficient d'une version moderne d’un mode de paiement apprécié parce que fiable et automatisé, en plus d’être parfaitement adapté à leurs exigences réglementaires et opérationnelles. Nous sommes fiers d'accompagner la croissance de Wemind depuis sa création grâce à une solution conçue pour le long terme, et qui garantit des transactions fluides et sécurisées pour chaque membre ».

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Clara Moreno - 06 12 56 70 07 - clara@morenoconseil.com

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Sur GoCardless

GoCardless est une société mondiale de paiement bancaire. Près de 100 000 entreprises, des start-ups aux grands comptes, utilisent GoCardless pour collecter et envoyer des paiements par le biais du prélèvement automatique, des paiements en temps réel et de l'open banking.

GoCardless traite plus de 130 milliards de dollars de paiements par an dans plus de 30 pays, aidant les clients à collecter et à envoyer des paiements récurrents et ponctuels, sans tracas, stress ou frais coûteux. Nous utilisons des données et des informations pour améliorer le taux de succès des paiements, réduire la fraude et, avec une connectivité bancaire ouverte à plus de 2 500 banques, pour aider nos clients à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

Notre siège social se trouve au Royaume-Uni et nous avons des bureaux en Australie, en France, en Irlande, en Lettonie et aux États-Unis. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.gocardless.com et suivez-nous sur LinkedIn @GoCardless.

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