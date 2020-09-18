Paiement récurrent : types, cas d'utilisation et mise en place

Qu’est-ce qu’un paiement récurrent ?

Les paiements récurrents sont des paiements automatisés effectués selon un calendrier spécifique convenu entre un vendeur et un acheteur. Le premier paiement est initié par l’acheteur qui fournit des informations telles que les coordonnées bancaires et une autorisation de prélèvement, et accepte les conditions du contrat. Il s’agit donc d’un véritable engagement dans le temps en termes de montant, d’échéances et de date de paiement. Les prélèvements suivants sont initiés par le vendeur.

Quelle est la différence avec le paiement ponctuel ?

De manière générale, le paiement ponctuel correspond au règlement de l’achat d’un bien ou service unique. Il se réalise à l’aide d’un instrument spécifique, le TIP SEPA (Titre Interbancaire de Paiement SEPA) ou via le paiement instantané, tel que le service Instant Bank Pay de GoCardless ou un virement instantané bancaire.

Types de paiements récurrents

Paiements récurrents par carte bancaire

Les paiements récurrents peuvent être mis en place par carte bancaire. C’est une méthode de paiement couramment proposée aujourd’hui pour les abonnements sur les sites marchands en ligne.

Concrètement, le premier paiement en ligne est effectué par carte bancaire grâce à une interface sécurisée, aussi appelée passerelle de paiement. Ensuite, les informations bancaires relatives à la carte sont transmises par le marchand en ligne lui-même certifié, ou via service de serveur sécurisé spécialisé.

Un paiement récurrent (ou paiement répétitif) est ensuite mis en place en accord avec le client selon un montant et des échéances prévues, afin d’enclencher le renouvellement automatique de l’abonnement. Le marchand est dispensé d’envoyer une notification avant chaque paiement si le montant est identique d’une échéance à l’autre.

Les paiements récurrents par carte prennent le plus souvent la forme d’un prélèvement mensuel, qui a également l’avantage d’être sans engagement : le client peut les suspendre à tout moment.

Mais contrairement aux comptes bancaires, les cartes se perdent et leurs informations expirent. Cela entraîne des taux d’échec de 10 à 15 % sur les paiements, ainsi que la perte de clients. Par ailleurs, en prenant en considération les frais de transactions plus élevés, la carte bancaire représente une méthode peu fiable et plus coûteuse que d’autres en matière de paiement répétitif.

Paiements récurrents interbancaires

Les paiements bancaires constituent la méthode la plus fiable et la plus abordable. Ce sont tout simplement des transferts de fonds directement de compte à compte.

Le compte sur lequel l'argent est prélevé est le compte émetteur, et le titulaire de ce compte est appelé le donneur d'ordre ou le débiteur. La personne qui reçoit les fonds est appelée le bénéficiaire ou le créancier.

Types de paiement récurrent interbancaire

L’ordre de virement permanent permet de mettre en place des paiements récurrents réguliers selon un calendrier précis, mais seulement pour un montant fixé à l’avance. Toute modification du montant, de la fréquence ou des échéances nécessitera la création d’un nouvel ordre permanent.

Le prélèvement automatique simplifie la gestion des paiements récurrents en offrant flexibilité et automatisation. Les entreprises peuvent ainsi réduire les retards de paiement et consacrer moins de temps à l’administration financière. Ce système requiert l’autorisation explicite des clients, qui fournissent leurs coordonnées bancaires et donnent leur consentement via un mandat SEPA. Les montants convenus sont ensuite automatiquement prélevés aux dates fixées, offrant ainsi une solution efficace et sécurisée tant pour les entreprises que pour leurs clients.

Les avantages du prélèvement récurrent automatique

Le prélèvement automatique étant un transfert direct de compte à compte, aucune société de traitement n'intervient dans la transaction ; les frais sont donc beaucoup plus bas comparés à ceux des cartes bancaires.

Contrairement aux cartes, les comptes bancaires ne peuvent pas être perdus et n'expirent pas ; il en résulte que plus de 97,5 % des prélèvements automatiques sont payés du premier coup. Les marchands qui utilisent le système de prélèvement automatique sont ainsi payés plus rapidement.

Le prélèvement automatique est utile dans les nombreux cas d’utilisation :

les entreprises proposant des services sur la base d’abonnement,

la facturation récurrente de services B2B (agences marketing, cabinets comptables),

toute entreprise ayant une relation commerciale de longue durée, par exemple les grossistes,

des associations qui collectent des dons récurrents ou cotisations des adhérents.

Utiliser GoCardless pour les paiements répétitifs

* Prix valables en août 2025. Les frais varient selon le fournisseur. ^ Basé sur une étude de marché. Les taux de succès de paiement sont variables.

Le prélèvement automatique de GoCardless est une solution à la fois simple et efficace. Notre plateforme se charge de la gestion administrative, vous fournissant tous les outils nécessaires à la mise en place et le traitement des paiements récurrents :

Nous prenons en charge la transmission de tous les mandats en votre nom.

Les échéances de paiement sont communiquées au client.

Nous vous assistons pour maximiser le taux de réussite des paiements en veillant au respect des clauses du contrat de prélèvement automatique.

Vous êtes tenu au courant des échecs de paiement, sachant que nous effectuons jusqu’à trois tentatives de prélèvement.

Vous souhaitez informer vos clients que vous utilisez GoCardless pour les paiements répétitifs ? Vous pouvez facilement leur envoyer un e-mail dans l'application, les invitant à créer une autorisation de prélèvement unique et à garantir des paiements futurs en toute simplicité.

Notre tarification est simple et transparente : il n'y a aucun frais de mise en place ou de frais cachés.