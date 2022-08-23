Que ce soit pour payer un loyer ou pour mettre de l’argent sur un livret d’épargne, le virement permanent est largement utilisé de nos jours et permet de simplifier la gestion des transferts d’argent entre comptes bancaires. Passons en revue les modalités d’utilisation des virements permanents.

Qu’est-ce qu’un virement permanent (aussi appelé « virement automatique ») ?

Le virement permanent est une opération bancaire qui consiste à transférer une somme d’argent à partir d’une date, à échéances régulières, directement sur le compte d’un bénéficiaire. Contrairement au prélèvement automatique qui est établi par le créancier, l’ordre de virement permanent est donné par le débiteur.

S’il est souvent utilisé pour s’acquitter de dettes mensuelles (comme le paiement d’un loyer), le virement permanent peut être utilisé pour effectuer des transferts avec d’autres périodicités (par exemple une fois par trimestre ou par semestre).

Les types de virements permanents

Il convient de distinguer trois types de virements permanents :

Le virement permanent interne est un transfert d’argent vers l’un de vos comptes ou le compte d’un tiers détenu dans la même banque.

Le virement permanent externe est un transfert d’argent vers l’un de vos comptes ou le compte d’un tiers détenu dans une autre banque.

Le virement permanent international est un transfert d’argent vers l’un de vos comptes ou le compte d’un tiers détenu dans une banque à l’étranger.

Pourquoi mettre en place un virement automatique pour payer ses frais récurrents ?

On distingue le virement permanent du virement ponctuel en raison de son caractère régulier. L’intérêt même du virement permanent est d’éviter au débiteur de réitérer l’opération de transfert d’argent à chaque fois que le paiement doit être effectué, permettant ainsi de gagner du temps.

Par ailleurs, il permet de ne pas commettre d’erreurs si les conditions de paiement (montant, échéance et bénéficiaire) restent inchangées. Par exemple, si le paiement de votre loyer est dû lorsque vous êtes en vacances et que vous avez mis en place un virement permanent, vous aurez la certitude que le paiement aura lieu.

Avant toute chose, assurez-vous que votre compte disposera des fonds nécessaires au moment de l’échéance souhaitée du virement permanent. Dans le cas contraire, l’ordre de paiement pourra être rejeté.

Vous pouvez effectuer un virement permanent en vous rendant sur le site Web de votre banque ou en vous adressant à votre banque, que ce soit au guichet, par téléphone ou par courrier. Vous devez vous munir du RIB du bénéficiaire, notamment le numéro IBAN et le code BIC.

Si le montant, la date d’échéance ou le bénéficiaire doivent être modifiés, il n’est pas nécessaire d’annuler le virement permanent et d’en créer un autre : vous pouvez tout simplement le modifier, soit depuis votre espace personnel sur le site Web de votre banque, soit en contactant directement votre banque.

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Combien cela coûte-t-il d’effectuer un virement permanent ?

Les frais bancaires pour effectuer un virement permanent dépendent de chaque établissement bancaire. On peut toutefois observer certains facteurs qui permettent de répondre à cette question :

la méthode employée pour la mise en place du virement permanent (en agence, par téléphone ou sur Internet) ;

les frais de mise en place du virement permanent — au moment de l’émission de l’ordre — et les frais facturés pour chaque virement permanent —à chaque fois que l’argent est transféré au bénéficiaire.

Si l’ordre de virement permanent est donné sur Internet (c’est-à-dire de façon autonome), la mise en place du virement et chacun des virements sont gratuits. En revanche, si vous effectuez un virement permanent en agence, par téléphone ou par courrier, votre établissement bancaire est susceptible de vous faire payer des frais de mise en place et/ou des frais pour chaque virement permanent.

Dans le cas d’un virement permanent international, les frais varient en fonction du pays du compte bénéficiaire. Cela dépend si le compte se trouve dans un pays faisant partie de la zone SEPA, si le paiement est en euros dans un pays de l’UE ou si le paiement est effectué vers un compte en devises étrangères.

Que faire en cas de problème avec un virement permanent ?

Si vous constatez une anomalie en lien avec un virement permanent sur votre relevé de compte, vous disposez d’un délai de 13 mois pour contacter votre banque.

L'ordre de virement permanent est-il la meilleure méthode pour gérer la collecte des fonds ?

La vérité est que ce mode de paiement manque de de flexibilité.

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